A estreia na televisão é um marco na trajetória de Carol Pinheiro. Depois de nove anos dedicados à formação artística, a jovem atriz chega à TV Globo para interpretar Águeda na novela Lá na minha terra, personagem que representa a realização de um sonho cultivado desde a infância e o início de uma nova etapa profissional.

A relação de Carol com a arte começou cedo. Aos quatro anos, iniciou os estudos de balé e, aos seis, já se preparava para atuar diante das câmeras. Desde então, construiu uma formação que reúne teatro, canto, dança e interpretação para TV e cinema, além de participar de cursos, workshops, peças teatrais e curtas-metragens. Entre suas experiências nos palcos estão As artimanhas de Molière (2023) e Annie - O musical (2026).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao longo desse percurso, estudou com profissionais como Edu Salles, Cristina Bethencourt e Dodi Cardoso. Atualmente, também trabalha como assistente de música em duas turmas de iniciação ao teatro musical do CEFTEM, auxiliando a professora de canto nas atividades com os alunos.

A escolha pela carreira artística nunca foi uma dúvida. "Desde muito pequena, já me imaginava fazendo aquilo pelo resto da vida. Criei uma conexão com a arte muito cedo e, de alguma forma, nunca me enxerguei seguindo outro caminho. Sempre foi algo muito natural para mim, uma vontade que crescia junto comigo", conta Carol.

Na novela Lá na minha terra, a atriz interpreta Águeda, filha da protagonista Rosenda (Dira Paes), a caçula de cinco irmãos e a única nascida após o desaparecimento do pai, Severino (Daniel Oliveira). Carismática, engraçada, decidida e de espírito livre, a personagem tem como uma de suas principais características a coragem de expressar sua essência, mesmo diante das adversidades.

A identificação entre atriz e personagem também passa pela determinação. Carol destaca a persistência de Águeda como uma das características que mais admira e com a qual se reconhece. "A Águeda não desiste facilmente daquilo que quer e vai atrás dos seus objetivos até conseguir, independentemente dos obstáculos que aparecem pelo caminho. É uma característica que me inspira, mas que também me gera muita identificação. Acho que vivi um pouco disso com a arte: foram anos de dedicação, aprendizado e muita persistência até chegar aqui", comenta.

Carol Pinheiro, atriz (foto: Agência Army)

Preparação

Dar vida à personagem também exigiu um exercício de transformação. Pela primeira vez, Carol precisou deixar de lado o sotaque carioca para construir outra identidade vocal e corporal. O processo envolveu preparação e atenção aos detalhes, em um trabalho de desconstrução ao lado da preparadora Cristina Bethencourt.

"Foi uma experiência muito nova para mim, principalmente por nunca ter trabalhado antes sem o meu sotaque carioca. Para construir a Águeda, precisei me desconstruir em vários aspectos e me permitir experimentar outras possibilidades, desde a maneira de falar até a postura e a forma de me movimentar", explica.

A dimensão de uma produção televisiva também surpreendeu a atriz. Acostumada a acompanhar novelas como espectadora, ela passou a conhecer de perto a estrutura e o trabalho coletivo que existem por trás de cada cena. "São muitas pessoas, profissionais e talentos envolvidos para que tudo chegue à tela da maneira que o público acompanha. É um processo muito mágico. Existe muito trabalho, dedicação e colaboração por trás de cada cena. A união da equipe faz toda a diferença", conclui.