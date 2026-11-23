Parte da equipe do SBT que estará à frente da transmissão da UEFA Champions League na TV aberta e digital - (crédito: Divulgação)

A UEFA Champions League retorna à programação do SBT nesta terça-feira (24/11), com a quinta rodada da fase de liga. O Santiago Bernabéu recebe o confronto entre Real Madrid e PSV Eindhoven em busca de pontos decisivos na tabela. A cobertura começa às 16h45, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo na TV aberta e na plataforma +SBT.

A equipe do canal escala Tiago Leifert na narração e reúne os comentários de Mauro Beting e Alexandre Pato. Nadine Basttos comanda a análise da arbitragem nos lances da disputa. As informações direto do gramado contam com a reportagem de João Venturi.

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Disputa na tabela da fase de liga

O Real Madrid chega para a partida defendendo um aproveitamento de 100% na competição continental. Após quatro rodadas concluídas, apenas o clube espanhol e o PSG venceram todas as quatro partidas disputadas no torneio. O técnico José Mourinho confirmou a escalação do atacante Vinicius Junior como titular para encarar os holandeses.

O PSV soma quatro pontos e entra em campo na 24ª colocação da fase de liga. O posto ocupado pelos visitantes representa o limite da zona de classificação aos playoffs das oitavas de final. No elenco da equipe holandesa, o brasileiro Mauro Júnior desponta como um dos destaques em campo.

Transmissão digital e programa pós-jogo

Assim que o jogo terminar na Espanha, a cobertura continua na internet. O programa "Futlive" entra ao vivo no canal do SBT Sports no YouTube, sob a apresentação de Renata Saporito. A exibição traz as análises dos momentos decisivos da partida e o balanço da rodada europeia.

A mesa da "Futlive" conta com as participações de Tiago Leifert e Mauro Beting. Os comunicadores repercutem o resultado do confronto entre espanhóis e holandeses, mostram os principais lances e avaliam a tabela.

Detalhes da exibição

jogo: Real Madrid (ESP) x PSV (HOL)

competição: UEFA Champions League

data e horário: terça-feira (24/11), às 16h45 (de Brasília)

onde assistir: SBT e +SBT

equipe da transmissão: Tiago Leifert, Mauro Beting, Alexandre Pato, Nadine Basttos e João Venturi

programa "Futlive": exibição no YouTube do SBT Sports após a partida, com Renata Saporito, Tiago Leifert e Mauro Beting

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.