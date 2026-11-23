Uma operação policial terminou com a morte de Adailton Nunes da Silva, de 56 anos, durante um tiroteio com agentes do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) em Aparecida de Goiânia (GO). Conforme informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), o homem possuía duas condenações anteriores por estupro de vulnerável e havia tentado coagir uma adolescente de 15 anos a embarcar em seu automóvel horas antes.

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O caso ocorreu na noite desse domingo (22/11), no Residencial Village Garavelo I. Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência (RAI), a vítima trabalhava no mesmo local que a filha do suspeito. Após ter uma oferta de carona rejeitada pela jovem, Adailton adotou uma postura intimidadora e tentou forçá-la a entrar no carro.

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Alertados sobre a tentativa de rapto, os policiais militares iniciaram uma varredura no bairro até encontrarem a casa do suspeito. No momento em que a equipe tentava entrar no terreno para realizar a detenção, Adailton efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes. Houve revide, e o homem foi baleado, morrendo antes mesmo de receber socorro médico.