Após 15 dias de internação, o policial militar Daniel Aquino, 24 anos, apresentou uma melhora considerada surpreendente pela equipe médica que acompanha sua recuperação. Baleado durante o ataque cometido por outro integrante da corporação em um posto de combustíveis da 302 Sul, no início deste mês, o militar já consegue permanecer sentado sem apoio, ensaia os primeiros passos com auxílio e voltou a ingerir pequenas porções de alimentos e líquidos por via oral.

O progresso de Daniel inclui ainda respostas positivas às sessões de fisioterapia, voltadas para o restabelecimento da coordenação motora e do equilíbrio, e acompanhamento constante de fonoaudiólogos. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o agente já tem condições de tomar banho de chuveiro e passará por novos exames para avaliar a ampliação da dieta alimentar e as próximas etapas da reabilitação.

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O prognóstico da equipe multidisciplinar aponta que, em um prazo de até dois anos, Daniel poderá retomar sua autonomia, voltando a andar e falar normalmente. Em nota, a corporação celebrou os resultados recentes e reforçou o suporte prestado ao agente.

"Para a PMDF, cada avanço representa uma conquista e renova a esperança de uma recuperação plena. A Corporação segue acompanhando o policial e sua família, com votos de força e saúde neste processo de reabilitação", destacou a instituição. O militar segue internado em um hospital particular, após ser transferido do Hospital de Base.

Confira o vídeo do momento do ataque:

Entenda o caso

O ataque que feriu Daniel Soares ocorreu na madrugada de 8 de novembro, entre 3h40 e 3h50, em um posto de combustíveis na Asa Sul. Um grupo de conhecidos havia acabado de retornar da festa de aniversário do soldado Bruno Cardoso dos Passos — que ingressara na PMDF havia pouco mais de um mês — quando teve início uma discussão entre o aniversariante, sua esposa e outras pessoas presentes em uma van.

De acordo com a investigação, Bruno sacou uma pistola Glock G19, calibre 9 mm, e atirou várias vezes contra os ocupantes do veículo. A esposa dele, Caroline Cardoso, foi a primeira atingida, mas sobreviveu após conseguir correr e receber socorro médico. Já a amiga do casal, Alessandra da Silva Oliveira, de 26 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local. Outras pessoas que estavam no veículo também foram alvo dos disparos, incluindo Daniel.

Após fugir da cena do crime, Bruno foi localizado e preso em flagrante horas depois no Parque da Cidade. Em depoimento à polícia, alegou ter ingerido uísque e afirmou não se recordar de ter atirado. Na última quarta-feira (18), o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) denunciou o militar preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a companheira, homicídio quadruplamente qualificado pela morte de Alessandra e seis tentativas de homicídio contra os demais envolvidos.