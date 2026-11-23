Após agressão, zelador ainda está internado no hospital - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)

Após três meses, o zelador Vanderlei Souza Lima, agredido por um homem em situação de rua na quadra 314 da Asa Norte, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal e foi transferido para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL) na última sexta-feira (20/11). A família segue preocupada com o estado de saúde da vítima.

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Vanderlei recebeu alta da UTI em 9 de novembro. Jhonatan Reis, cunhado de Vanderlei, contou que o paciente estava esperando abrir uma vaga no sistema para ser feita a transferência. Nos últimos meses, o zelador sofreu uma série de complicações, como paradas cardíacas, inflamações e comprometimento do fígado e dos rins. "A gente não nota muito avanço, mas ele está fora de perigo de vida", afirmou Jhonatan.

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Segundo a cunhada Gilzeme Batista, a família está desesperançosa. "A médica disse que a situação é complicada. Não sabemos quais vão ser as sequelas. Talvez, ele não volte a andar ou a falar", relatou.

O zelador foi agredido por Alexandre de Trindade, uma pessoa em situação de rua, na madrugada de 7 de agosto. Ele foi espancado depois de um desentendimento com o homem, que o agrediu na cabeça repetidas vezes com um pedaço de pau. Vanderlei deu entrada no hospital convulsionando, com graves contusões na cabeça e diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE).

No dia seguinte ao crime, o homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O caso está sendo apurado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) como tentativa de homicídio.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti