Dois motoristas morreram carbonizados após uma colisão envolvendo três caminhões no km 106 da BR-020, próximo ao trevo de Flores de Goiás (GO), que fica a cerca de 142 km de Planaltina (DF). Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo e a rodovia precisou ser totalmente interditada por aproximadamente nove horas para o trabalho de resgate e limpeza da pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o acionamento ocorreu às 13h52 na tarde dessa segunda-feira (23/11). Equipes do 19º Batalhão Bombeiro Militar (19º BBM), de Formosa, deslocaram viaturas de combate a incêndio e salvamento para a zona rural do município, contando ainda com o reforço de militares de Goiânia que passavam pelo trecho em deslocamento para outra missão.

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No cenário do sinistro de trânsito, um dos veículos — um caminhão Scania R560 carregado com algodão — teve a cabine desprendida, que caiu em um despenhadeiro de cerca de seis metros de altura. O condutor, um homem de 48 anos, ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

No segundo veículo, um Mercedes-Benz Axor, os militares localizaram o motorista de 52 anos também sem vida e carbonizado no interior da cabine. Já o condutor do terceiro caminhão envolvido, um Volvo VM que igualmente foi atingido pelas chamas, conseguiu deixar o veículo a tempo e não sofreu ferimentos graves, dispensando encaminhamento hospitalar.

Combate às chamas e interdição

Ao todo, 11 bombeiros atuaram na operação. Para controlar o incêndio e evitar que o fogo se alastrasse pela carga de algodão e pela vegetação, foram empregados cerca de 12 mil litros de água das viaturas, além do suporte de um caminhão-pipa, água captada de um açude próximo e o auxílio de um trator que ajudou a revirar o material inflamável.

Após o rescaldo e a extinção do fogo, os socorristas realizaram o desencarceramento dos dois corpos, que ficaram sob responsabilidade da Polícia Científica para perícia e identificação oficial. A ocorrência teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas da colisão serão investigadas.