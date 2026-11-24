Os expositores foram selecionados entre os participantes da jornada formativa da FEN - (crédito: Foto: Cleber Araújo/Material cedido ao Correio)

Brasília recebe, neste sábado (28/11), a primeira edição da Feira de Empreendedorismo Negro (FEN). O evento ocupa a Birosca, no Conic, e terá programação musical do projeto Quilombo Sonoro. A entrada é gratuita até as 18h.

Trinta empreendedores negros do Distrito Federal e do Entorno vão expor e vender seus produtos e serviços em barracas que reúnem moda autoral, beleza, artesanato, economia criativa e gastronomia afro-brasileira.

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Os expositores foram selecionados entre os participantes da jornada formativa da FEN, que ofereceu, durante duas semanas, oficinas gratuitas de letramento digital, finanças e crédito. Segundo a organização, 80% da turma era formada por mulheres. O encontro de sábado encerra esse ciclo de aprendizados.

Pablo Feitosa, idealizador e produtor do projeto, diz que a iniciativa quer levar informação a quem movimenta a economia, mas costuma ficar de fora das oportunidades. "A emancipação do nosso povo passa também pelo bolso, pela soberania financeira", afirma. Para ele, a parceria com o Quilombo Sonoro ajuda a atrair o público para "consumir e valorizar essas marcas".

Rai Santana, vocalista do Samba Coisa de Pele, diz que o evento faz uma grande contribuição em amplificar a valorização da ancestralidade, a circulação de renda e o fortalecimento das iniciativas de pessoas negras. “Valorizar a produção artística é reconhecer a contribuição do nosso povo para a cultura brasileira. Quando acontece junto ao empreendedorismo negro, fica ainda maior, pois fortalecemos também a economia da nossa comunidade, que tem profissionais grandiosos”, exalta a artista.

As atividades começam às 10h, com a aula-show "Case de Negócios" e o lançamento do livro Entre contas, talentos e sobrevivência, de Patrícia Marins. Às 11h, quem concluiu a formação recebe o certificado. Uma feijoada é servida a partir do meio-dia, e as barracas da feira abrem oficialmente às 13h.

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O projeto Quilombo Sonoro ocupa o palco às 15h, com samba, reggae e hip-hop. O grupo de hip-hop, reggae e dancehall Batidão Sonoro abre a festa e se reveza com a DJ Odara (16h), o grupo Elas Tocam Beth, tributo a Beth Carvalho (18h) e o Samba Coisa de Pele (20h30). A DJ Janna toca às 22h, e o Batidão Sonoro fecha a noite, às 23h.

Rai explica a potência do Quilombo Sonoro na cena artística do DF. “Enquanto mulher sambista, é significativo fazer parte do evento. O próprio nome diz, traz a ideia de pertencimento e construção coletiva negra. Promover encontros e fortalecer nossas presenças”, afirma. “Fica o convite para o evento, que conta com atrações maravilhosas!”.

A FEN é realizada pelo Instituto Palco Cultura, com produção da Candangos Produções. O projeto recebe fomento do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), do governo federal.

Serviço

Feira de Empreendedorismo Negro + Quilombo Sonoro

Data: Sábado (28/11)

Hora: A partir das 10h

Local: Birosca do Conic, Setor de Diversões Sul



Entrada gratuita até as 18h

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates