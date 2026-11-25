A demora entre a suspeita de câncer e o início do tratamento é um dos desafios que a rede pública de saúde precisa enfrentar para evitar mortes pela doença. No Distrito Federal, uma parceria entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Secretaria de Saúde (SES-DF) pretende reorganizar o atendimento às pacientes com câncer do colo do útero, reduzindo o tempo de espera por consultas, exames, diagnóstico e tratamento. Assinada na manhã desta quarta-feira (25/11), o DF é o primeiro a participar da iniciativa, que deverá ser levada a outros estados.

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Durante a cerimônia de assinatura do acordo, a governadora Celina Leão destacou a importância de garantir agilidade no atendimento às pacientes oncológicas. Para ela, a espera por consultas e procedimentos não pode comprometer as chances de recuperação. "O paciente precisa ter um tempo de espera, principalmente nessa área do câncer, razoável, que não comprometa o seu atendimento", afirmou. Celina também defendeu que os protocolos desenvolvidos a partir da parceria possam servir de referência para outras unidades da Federação.

O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, explicou que o tribunal terá papel de mediador na definição das atribuições de cada esfera de governo. A proposta é integrar os responsáveis pela assistência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelecer compromissos para cada um. "Nós temos um sistema de saúde que é universal, que é tripartite: federal, estados e municípios. E o que nós fizemos foi juntar essas peças, criar obrigações e responsabilidades para cada um e firmar um compromisso em nome do cidadão ", afirmou.









A iniciativa também prevê o acompanhamento da execução das políticas públicas por meio de ações, programas e metas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o modelo de cooperação deverá ser reproduzido em outros estados. Segundo ele, a atuação dos órgãos de controle deve ir além da fiscalização e contribuir para que as políticas de saúde sejam efetivamente executadas. "Essa iniciativa que nós estamos fazendo aqui, nós vamos replicar nos demais estados, para que os órgãos de controle acompanhem a implementação da política pública a partir de ações, programas, metas", disse.

Padilha lembrou que o câncer do colo do útero pode ser prevenido por meio da vacinação contra o HPV e da realização de exames para identificação precoce da doença. O ministro defendeu que o acesso aos recursos disponíveis no SUS ocorra no momento adequado. "A gente não pode ter mortes por câncer de colo de útero. Um câncer que pode ser prevenido, que tem tratamentos disponíveis, as mulheres têm que ter acesso ao serviço", declarou.