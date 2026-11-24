Celina Leão decreta ponto facultativo entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2027 para posses da presidência e do legislativo - (crédito: Divulgação )

A publicação do decreto de ponto facultativo no Distrito Federal para os dias 5 e 6 de janeiro de 2027 suspende o expediente presencial na administração pública distrital e exige atenção da comunidade escolar em Brasília. Com a interrupção temporária dos serviços não essenciais durante as cerimônias de posse do governo distrital e da presidência da República, os atendimentos nas coordenações regionais de ensino e nos colégios públicos ficam paralisados nessas datas.

A governadora Celina Leão estabeleceu o ponto facultativo com foco no esquema de segurança integrada e na mobilidade urbana na capital, em razão do fluxo de pessoas previsto para a região central. Dessa forma, serviços administrativos do governo local têm as atividades presenciais pausadas até a retomada regular dos órgãos públicos.

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Orientações para a comunidade escolar

Estudantes, pais e responsáveis que precisam de atendimento presencial em secretarias escolares — para entrega de documentos, pedidos de transferência ou emissão de certidões — devem se planejar para procurar as unidades no retorno do expediente normal. Até o fechamento desta edição, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) não emitiu portaria geral alterando prazos ou cronogramas oficiais, orientando que a comunidade escolar consulte os canais institucionais para acompanhar eventuais comunicados complementares.

Recomenda-se que qualquer confirmação sobre prazos de matrícula, remanejamento de avaliações ou atendimento ao público seja checada diretamente junto à equipe de cada colégio ou pelo portal da SEEDF, evitando deslocamentos durante o período de suspensão do expediente distrital.

Documentos para regularização escolar

Para otimizar o atendimento após a reabertura dos prédios públicos, a orientação geral é que pais e estudantes deixem organizados os documentos usualmente exigidos para processos escolares:

documento oficial de identidade com foto do estudante e do responsável legal;

certidão de nascimento ou registro civil;

comprovante de residência atualizado;

declaração provisória de transferência ou histórico escolar;

fotos três por quatro recentes;

comprovante ou caderneta de vacinação em dia.

Quaisquer especificidades sobre reposição de aulas, exames avaliativos ou testes seletivos serão devidamente informadas pelas respectivas unidades de ensino e pelos meios de divulgação da rede distrital assim que os serviços forem normalizados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.