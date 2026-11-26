Um acidente de trabalho deixou o fisioterapeuta Gabriel Martins desacordado após uma descarga elétrica durante um atendimento, na última quinta-feira (19/11), no Setor Norte do Gama. Segundo ele, o choque ocorreu enquanto manipulava um equipamento da clínica de fisioterapia. Procurada pelo Correio, a clínica de fisioterapia não respondeu às tentativas de contato.

“Quando coloquei a mão nos suportes do aparelho, recebi uma descarga elétrica que me deixou grudado”, lembra. “Só consegui soltar quando caí de costas no chão, batendo a cabeça e a coluna em um freezer”.

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O fisioterapeuta chegou a ficar desacordado e teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), sendo encaminhado para o Hospital de Santa Maria. Após cerca de quatro horas de espera, foi constatado que não houve fraturas decorrentes da queda.

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De licença médica após o ocorrido, Gabriel afirma ter recebido pouco suporte da empresa. “Ninguém responsável pela clínica me acompanhou ao hospital ou se propôs a ajudar. Apenas mandaram uma mensagem no final do expediente perguntando se eu estava bem e que ficariam à disposição”, afirma.

Dias após o acidente, o fisioterapeuta relata estar sofrendo episódios de ansiedade e dores pelo corpo. “Meu sono está fracionado. Depois do choque, as vezes me vêm lembranças do ocorrido, barulhos”, diz Gabriel, que passou a tomar medicação ansiolítica.

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Direitos trabalhistas

O advogado Jonas Figueiredo, especialista em direito do trabalho, aponta que é responsabilidade da empresa "manter o ambiente seguro, fazer a manutenção dos aparelhos e treinar quem os usa". "Se o acidente aconteceu durante o atendimento, ele é acidente de trabalho. Por isso a clínica deve emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), e a falta dela não tira os direitos do trabalhador. Se a empresa não emitir, o próprio profissional, o sindicato ou o médico podem fazê-lo”, explica.

Em acidentes do tipo, o trabalhador pode ter direito à estabilidade de 12 meses no emprego, a depender do caso, e ao auxílio-doença acidentário, se o período de afastamento for superior a 15 dias. O acidentado também pode ter direito ao tratamento custeado e a indenização por danos morais e materiais.

Figueiredo aponta que a orientação em casos parecidos é guardar laudos, atestados, fotos do equipamento defeituoso, mensagens e os nomes de testemunhas. A empresa também deve ser informada do acidente por escrito e o trabalhador deve consultar seus direitos antes de assinar qualquer documento.

“Acidente em ambiente de trabalho não é azar do trabalhador. A responsabilidade precisa ser apurada”, reforça o advogado.