Homem ficou suspenso à cadeira enquanto limpava os vidros da fachada do edifício - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem correu grave de risco de queda ao limpar os vidros externos de um edifício na C 12, em Taguatinga. Na manhã desta quarta-feira (25/11), ele estava suspenso em uma cadeirinha na área externa, em uma altura elevada. Acionados, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas para auxiliar no resgate do trabalhador.

De acordo com a corporação, a vítima teria ficado presa ao equipamento durante a limpeza dos vidros da fachada e não conseguiu voltar para o interior do prédio. Os bombeiros utilizaram técnicas de rapel para resgatar a vítima. Ainda conforme os militares, o homem não sofreu ferimentos.

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Avaliado pela equipe de socorro, o trabalhador recusou encaminhamento hospitalar e foi liberado. A identidade da vítima e as circunstâncias do incidente não foram divulgadas.