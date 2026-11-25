Representantes de 11 entidades nacionais ligadas à mobilidade urbana se reúnem nesta quinta-feira (26/11), em Brasília, para lançar a Aliança pelo Transporte Público Coletivo. A iniciativa pretende articular diferentes segmentos do setor para fortalecer o transporte coletivo no país, ampliar a participação nos deslocamentos da população e contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. O lançamento será realizado das 14h30 às 17h, no Hotel Tryp, no Setor Hoteleiro Sul (SHS).
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O grupo reúne organizações que representam operadores de transporte, fabricantes de veículos e equipamentos rodoviários e metroferroviários, além de instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil. Outras entidades também poderão aderir à iniciativa nos próximos dias.
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A proposta é criar um espaço de articulação entre os diferentes setores envolvidos na mobilidade urbana, com participação voluntária, caráter apartidário e atuação colaborativa. Entre os objetivos estão ampliar o diálogo com os três Poderes e a sociedade, integrar conhecimentos técnicos e reunir propostas para enfrentar problemas históricos do transporte público brasileiro.
A atuação da Aliança será orientada por pesquisas e análises para subsidiar a elaboração e o aperfeiçoamento de políticas públicas. Entre as prioridades estão a melhoria da qualidade dos serviços, a revisão dos modelos regulatórios, contratuais e tarifários e a busca por novas formas de financiamento do custeio e da infraestrutura. A intenção é encontrar alternativas que também contribuam para reduzir o peso das tarifas no orçamento dos passageiros.
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Organizador da iniciativa, o especialista em Política de Mobilidade Urbana e Gestão Ambiental Renato Boareto destaca que o transporte coletivo tem papel fundamental na garantia do direito de deslocamento nas cidades. “O transporte público é o único serviço de mobilidade urbana que pode ser universalizado numa cidade. A criação da Aliança representa um passo importante para reunir conhecimento, experiências e capacidade de articulação, visando promover a melhoria e o aprimoramento das políticas públicas voltadas para o setor. Os desafios são grandes e exigem soluções construídas de forma conjunta”, afirma.
Entre as 11 entidades fundadoras estão a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP Trilhos) e outras que constroem o diálogo sobre mobilidade urbana.
Serviço
Lançamento da Aliança pelo Transporte Público Coletivo.
Data: quinta-feira (26/11)
Horário: das 14h30 às 17h
Local: Hotel Tryp, Setor Hoteleiro Sul (SHS), ao lado do Pátio Brasil Shopping, em Brasília.
*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
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