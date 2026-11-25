Moradores do Condomínio Porto Rico e da Vila dos Carroceiros, em Santa Maria, ainda conviviam com problemas de pavimentação, drenagem e acesso a serviços básicos. As duas localidades estão entre as áreas contempladas por intervenções do Governo do Distrito Federal (GDF) para melhorar a infraestrutura urbana. Nesta quarta-feira (25/11), a governadora Celina Leão (PP) também acompanhou as obras do novo terminal rodoviário e as melhorias na Feira de Santa Maria.

Considerada a maior do DF, a Feira de Santa Maria terá os boxes ainda vazios submetidos a licitação. A seleção seguirá um modelo de caráter social, com participação restrita a feirantes, para evitar que empresários de outros setores disputem os espaços. Ao todo, 24 feirantes já estão previstos para ocupar a estrutura. “A licitação é para box vazio, não é para feirante que já está estabelecido”, explicou Celina.

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No Condomínio Porto Rico, os trabalhos incluem a conclusão da pavimentação e a implantação de drenagem. Na Vila dos Carroceiros, o governo afirma ter ampliado o acesso à água e à energia. Agora, executa obras de drenagem e melhorias no asfalto. De acordo com a governadora, as duas localidades ainda apresentavam carências de pavimentação, esgoto e iluminação. “São áreas que nós estamos resolvendo”, afirmou.

A construção do novo Terminal Rodoviário de Santa Maria também foi acompanhada durante a visita. A estrutura foi projetada para dobrar a capacidade de embarque, diante do crescimento no número de passageiros que utilizam o transporte coletivo na região e no entorno. Segundo Celina, o terminal atual já não comporta a demanda. “Com essa obra nós vamos dobrar a capacidade aqui de embarque”, disse. A expectativa é oferecer mais conforto e agilidade aos passageiros.