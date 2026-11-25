Diversas pautas relacionadas ao tema serão discutidas. Exemplos são a criação de mecanismos de cobrança de políticas públicas mais eficientes por parte das autoridades - (crédito: Leonardo Rodrigues/CB/DA Press)

Protetores de animais e responsáveis por abrigos se reúnem, nesta quinta-feira (26/11), para debater o futuro da causa animal no Distrito Federal durante o 1º Encontro de Protetores e Abrigos de Animais do DF. O evento reúne 200 pessoas a partir das 19h, no Auditório da Administração do Guará, ao lado da Feira do Guará.

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Diversas pautas relacionadas ao tema serão discutidas. Exemplos são a criação de mecanismos de cobrança de políticas públicas mais eficientes por parte das autoridades; a fundação de uma associação própria para cuidar do assunto e ainda futuras possíveis manifestações.

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Segundo a própria organização, a maioria "esmagadora" dos protetores de animais está endividada, além de assolados por problemas como "depressão profunda e falta de assistência psicológica". Além disso, ainda de acordo com os responsáveis pelo evento, "quase 100% dos abrigos sofrem com a superlotação e não têm condições de receber novos animais".

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"O DF acumula mais de 1,5 milhão de animais abandonados pelas ruas, e que se procriam novamente, em média, a cada seis meses. Cada animal pode dar à luz a uma ninhada de aproximadamente seis filhotes, gerando sérios problemas de saúde pública e riscos de acidentes", completou.

Divulgação (foto: Guará recebe 1º Encontro de Protetores e Abrigos de Animais do DF)

Serviço:

1º Encontro de Protetores e Abrigos de Animais do DF

Data: 26/11 – 5ª Feira

Horário: 19h

Local: Auditório da Administração do Guará