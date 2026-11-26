Em agenda na Estrutural, a governadora reconheceu atraso de pagamentos e descreveu que o GDF já pagou parte dos valores na última terça-feira (24/11) - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A. Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) começou a regularizar os pagamentos pendentes a empresas terceirizadas que prestam serviços à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Em visita ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Estrutural, a governadora Celina Leão (PP) afirmou que a liberação de recursos foi possível após a aprovação de um remanejamento orçamentário pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na terça-feira (24/11). Segundo ela, parte dos valores já foi paga na quarta-feira (25/11).

Durante entrevista na manhã desta quinta-feira (26/11), Celina reconheceu que a administração tinha recursos financeiros disponíveis, mas enfrentava limitações na previsão orçamentária para efetuar os repasses. “Eu tinha o financeiro, mas não tinha o orçamento para pagar”, afirmou. A governadora disse que o remanejamento aprovado pelos deputados permitiu direcionar uma parcela dos recursos à Novacap.

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A chefe do Executivo também declarou que pretende encerrar o ano com as contas regularizadas em setores considerados prioritários, entre eles a zeladoria urbana, a saúde e a educação. “O que eu quero é chegar no final do ano com todas as contas fechadas nessas áreas importantes”, disse. De acordo com Celina, o governo já iniciou a quitação de compromissos relacionados aos contratos da companhia.

A declaração foi dada após questionamento sobre relatos de empresas terceirizadas responsáveis por serviços como roçagem e recolhimento de galhos que estariam com pagamentos atrasados desde junho. Celina, porém, não detalhou o total da dívida, quantas empresas ainda aguardam os repasses nem quando todos os débitos serão quitados.