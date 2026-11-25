CLDF antecipa posse de deputados distritais para as 9h de 6 de janeiro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Átila Lustosa*

Os deputados distritais aprovaram na terça-feira (24/11) a antecipação do horário da posse dos parlamentares eleitos para a próxima legislatura.

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A cerimônia, marcada para o dia 6 de janeiro de 2027, vai começar às 9h, uma hora antes do horário tradicionalmente adotado pela Casa.

A alteração foi aprovada por meio de um projeto de resolução. O objetivo é evitar choque de agendas no mesmo dia, em que estão previstas a posse da governadora e do vice-governador do Distrito Federal e a eleição e a posse da Mesa Diretora e das comissões permanentes da Câmara Legislativa (CLDF).

Com a mudança, a casa espera dar mais fluidez à programação oficial e garantir que todas as solenidades ocorram sem sobreposição.

Ponto facultativo

A governadora reeleita Celina Leão (PP) anunciou ponto facultativo para os servidores do DF em 6 de janeiro de 2027. A medida vale tanto para o dia 5 de janeiro, data da posse do presidente Lula, quanto para o dia 6, data da posse da nova gestão do GDF.

Segundo Celina, o governo ainda avalia pedidos relacionados à logística do evento, como a liberação do transporte público. A gratuidade da tarifa, no entanto, ainda não foi confirmada.

“A gente está terminando de concluir várias ações. Fizemos um grupo de trabalho onde estamos dando o feriado [o ponto facultativo] aqui, estamos recebendo também do governo federal aqueles servidores que quiserem estar na nossa posse”, disse a governadora.

Sobre a tarifa zero, ela afirmou que o tema segue em análise por conta do impacto financeiro. “Tarifa zero ainda não. Estamos terminando de fechar esses dois pedidos. Tudo impacta em custo. E minha prioridade, desde que eu assumi, é a Saúde”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado