Orientações sobre cuidados com animais domésticos também serão oferecidas durante a abordagem - (crédito: Foto: Arquivo Agência Brasília)

Átila Lustosa*

O Governo do Distrito Federal vai realizar, nesta quinta-feira (26/11), a partir das 9h, uma ação de acolhimento e assistência social para pessoas em situação de rua em Taguatinga e no Plano Piloto.

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A ação vai passar por 22 endereços e é coordenada pela Casa Civil, com a participação de secretarias como Desenvolvimento Social (Sedes), de Saúde (SES), de Educação (SEEDF), de Segurança Pública (SSP), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). Também participam SLU, Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

Durante a abordagem, serão oferecidos serviços de saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e sobre benefícios como deslocamento interestadual. Também estarão disponíveis auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tem condições de pagar aluguel, vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o Renova DF, e cadastro para unidades habitacionais.

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Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas e o transporte dos pertences para o local indicado pelo ocupante. Em último caso, os objetos serão levados ao depósito da pasta, no SIA trecho 4, lotes 1380/1420, onde poderão ser retirados em até 60 dias, sem custo.

Ao longo da semana, as equipes fizeram abordagens prévias para mapear o público que será atendido e as demandas de cada local. Confira os pontos da ação:

Taguatinga

- Imediações do Centro Pop

- QNC, muro lateral do HRT, próximo ao Banco de Leite Humano e à Promotoria de Justiça

- QND 21/23, marquise em frente ao comércio local

- Terminal Rodoviário Sul

- Em frente ao Hotel Social CSG 13

- Canteiro central no início do Pistão Sul, em frente ao Armazém do Juca

- CNB 3, marquise do Templo Budista

- Biblioteca Pública da Avenida Comercial

- C12, atrás do Lote 13

- Quadra C7, marquise das Casas Bahia

- Quadra C5, marquise do Lote 6

- Quadra C3, marquise da Caixa Econômica

- Setor Hoteleiro

Plano Piloto

- Sob a Ponte JK e adjacências

- Estrada do Setor Policial Militar, entre a sede da PRF e o Campo da Esperança

- Entre o complexo do CBMDF e o Terminal Asa Sul

- CLS 415, Bloco D, lateral da Loja 20

- SCLS 413, entre os blocos C e D, lateral da Drogaria Pacheco

- SGAS 612, próximo ao posto de saúde

- SCLS 412, ao lado da Drogasil

- SHCS CLS 102, Bloco A, ao lado da Drogasil

- Centro Pop 903 Sul



