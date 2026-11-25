Átila Lustosa*
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O Governo do Distrito Federal vai realizar, nesta quinta-feira (26/11), a partir das 9h, uma ação de acolhimento e assistência social para pessoas em situação de rua em Taguatinga e no Plano Piloto.
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A ação vai passar por 22 endereços e é coordenada pela Casa Civil, com a participação de secretarias como Desenvolvimento Social (Sedes), de Saúde (SES), de Educação (SEEDF), de Segurança Pública (SSP), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). Também participam SLU, Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.
Durante a abordagem, serão oferecidos serviços de saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e sobre benefícios como deslocamento interestadual. Também estarão disponíveis auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tem condições de pagar aluguel, vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o Renova DF, e cadastro para unidades habitacionais.
Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas e o transporte dos pertences para o local indicado pelo ocupante. Em último caso, os objetos serão levados ao depósito da pasta, no SIA trecho 4, lotes 1380/1420, onde poderão ser retirados em até 60 dias, sem custo.
Ao longo da semana, as equipes fizeram abordagens prévias para mapear o público que será atendido e as demandas de cada local. Confira os pontos da ação:
Taguatinga
- Imediações do Centro Pop
- QNC, muro lateral do HRT, próximo ao Banco de Leite Humano e à Promotoria de Justiça
- QND 21/23, marquise em frente ao comércio local
- Terminal Rodoviário Sul
- Em frente ao Hotel Social CSG 13
- Canteiro central no início do Pistão Sul, em frente ao Armazém do Juca
- CNB 3, marquise do Templo Budista
- Biblioteca Pública da Avenida Comercial
- C12, atrás do Lote 13
- Quadra C7, marquise das Casas Bahia
- Quadra C5, marquise do Lote 6
- Quadra C3, marquise da Caixa Econômica
- Setor Hoteleiro
Plano Piloto
- Sob a Ponte JK e adjacências
- Estrada do Setor Policial Militar, entre a sede da PRF e o Campo da Esperança
- Entre o complexo do CBMDF e o Terminal Asa Sul
- CLS 415, Bloco D, lateral da Loja 20
- SCLS 413, entre os blocos C e D, lateral da Drogaria Pacheco
- SGAS 612, próximo ao posto de saúde
- SCLS 412, ao lado da Drogasil
- SHCS CLS 102, Bloco A, ao lado da Drogasil
- Centro Pop 903 Sul
Saiba Mais
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