A maior remuneração do dia é para o cargo de técnico de edificações - (crédito: Getty Images)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta sexta-feira (27/11), 546 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades atendem candidatos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, incluindo postos para o primeiro emprego.

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A maior remuneração do dia é para o cargo de técnico de edificações, com salário de R$ 3,7 mil e benefícios, em vaga destinada à região de Sobradinho. A função com maior oferta é a de operador de caixa, que concentra 105 postos e oferece vencimentos de até R$ 1,7 mil, mais benefícios.

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Os interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente a uma das 16 unidades das Agências do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Caso nenhuma das vagas atuais atenda ao perfil do candidato, o registro permanece ativo no banco de dados para seleções futuras, por meio do cruzamento automático entre currículos e demandas das empresas.

Empregadores e empreendedores que buscam divulgar oportunidades ou utilizar a estrutura física das agências para realizar entrevistas podem efetuar o cadastro diretamente nas unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador.