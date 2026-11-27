Bom dia, Brasília! Dia será de chuvas e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, Brasília! Os moradores do Distrito Federal devem se preparar para uma sexta-feira (27/11) típica de primavera, marcada pelo abafamento e pela instabilidade climática. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para hoje chega aos 30°C, enquanto a mínima registrada foi de 20°C.

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Ao longo da tarde, o céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de ventos fracos a moderados. À noite, a nebulosidade continua predominando e a chance de precipitações isoladas se mantém, com ventos fracos. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.

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O mapa de avisos meteorológicos do Inmet mantém o DF dentro da faixa amarela de perigo potencial nesta sexta-feira, o que exige atenção para a ocorrência de chuvas e rajadas de vento pontuais ao longo do dia.

Spoiler do fim de semana

Para quem planeja atividades ao ar livre nos próximos dias, o tempo segue instável, mas com períodos de abertura de sol e elevação gradual das temperaturas. No sábado (28/11), o dia começa com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva pela manhã.

A partir da tarde e durante a noite, retornam as condições para chuvas isoladas, com ventos de intensidade fraca a moderada, acompanhados de rajadas. Os termômetros variam entre 19°C e 31°C, e a umidade fica entre 45% e 100%.

No domingo (29/11), o calor ganha força na capital, com a máxima atingindo os 33°C e mínima de 18°C. O céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, além de rajadas de vento. A umidade relativa do ar cai um pouco nos horários mais quentes, variando entre 40% e 90%.