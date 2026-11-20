Iago Mac Cord

A administração central da universidade atribuiu os prejuízos à força dos ventos, destacando que os sistemas de drenagem operaram normalmente - (crédito: Divulgação/SecomUnB)

A Universidade de Brasília (UnB) e o Cebraspe confirmaram a manutenção das provas do Vestibular 2027 para este sábado (21/11) e domingo (22/11), apesar dos estragos provocados por uma forte tempestade no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Cerca de 15 mil candidatos disputam 1.074 vagas distribuídas entre os campi da capital federal e cidades polo em Goiás e Minas Gerais, sob monitoramento contínuo da infraestrutura local.

O temporal, marcado por intensas rajadas de vento, causou alagamentos na ala sul do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), quedas de árvores — que atingiram três veículos estacionados — e danos severos no Instituto de Artes (IDA), onde parte da cobertura e do forro foi arrancada. A chuva também exigiu o desligamento preventivo da rede elétrica para reparos em cabos atingidos por galhos, o que interrompeu uma cerimônia de colação de grau, mas não deixou feridos.

Em resposta aos danos, equipes da prefeitura do campus e da Secretaria de Infraestrutura atuam na limpeza, isolamento e desobstrução das áreas atingidas desde a manhã seguinte ao ocorrido. A administração central da universidade atribuiu os prejuízos à força dos ventos, destacando que os sistemas de drenagem operaram normalmente.

“Além da gestão integrada das áreas de infraestrutura, que se reúnem semanalmente, a Reitoria nomeou, há cerca de dois meses, o Comitê de Enfrentamento às Emergências Climáticas, que elaborou medidas de preparação, resposta e recuperação nos casos de eventos climáticos extremos”, afirmou na nota. No restante do DF, o Corpo de Bombeiros atendeu 12 ocorrências relacionadas às chuvas, sem registro de vítimas.

Para os dois dias de aplicação dos exames, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Brasília, com previsão de céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 19°C e 31°C ao longo do fim de semana, acompanhadas de alta umidade e rajadas de vento.

Diante da instabilidade climática, o Inmet e o Corpo de Bombeiros recomendam que os estudantes saiam com antecedência e evitem transitar por áreas alagadas ou buscar abrigo sob árvores e estruturas metálicas durante o deslocamento para os locais de prova.