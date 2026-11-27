A operadora de planos de saúde Geap ampliou em 1.200% a rede de atendimento nos últimos três anos e atua com mais de 428 mil beneficiários. Desses, 69 mil no Distrito Federal. Em entrevista aos jornalistas Mila Ferreira e Ronayre Nunes no CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, Douglas Vicente Figueredo, diretor-presidente da Geap Saúde, falou sobre os números positivos e explicou o processo de expansão da rede.

Segundo ele, a Geap tinha a perspectiva de sair de um patamar de 170 mil clientes e chegar a 430 mil, meta que seria alcançada até o fim de 2026. Para acompanhar esse crescimento, afirma ele, era necessário ampliar a rede de atendimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: STF prorroga por 15 dias contrato do BRB com Tribunal da Bahia

“Antes, tínhamos aproximadamente 15 mil prestadores. Hoje, concluímos uma rede com cerca de 160 mil postos de atendimento, considerando hospitais, laboratórios e clínicas. É uma expansão extraordinária, nunca vista na história da operadora. Tudo isso para atender ao servidor público”, frisa.

De forma prática, a expansão, explica Figueredo, deu-se a partir da preocupação em identificar quem oferece atendimento de qualidade. No caso, os grandes grupos e instituições importantes. “Em Brasília, o primeiro passo foi credenciar o Hospital Sírio-Libanês, uma instituição muito importante, reconhecida pelos elevados índices de qualidade tanto na hotelaria quanto na assistência médica. No Brasil, esse processo foi ampliado por meio de grandes grupos. Entramos em negociação com a Amil, hoje chamada Total Care, e credenciamos todos os seus hospitais na Geap Saúde. Fizemos o mesmo com a Hapvida, que tem 70 hospitais e uma estrutura muito forte no Nordeste. Foi um processo árduo de negociação, mas conseguimos credenciar todas essas unidades.”

Ainda segundo o diretor, Brasília é o centro estratégico da rede. “Como atuamos especialmente com o servidor público, a capital é a base do olhar de todos. É a partir daqui que observamos a rede e o atendimento para conseguirmos prospectar e crescer nos demais locais.”



Assista a entrevista na íntegra: