Em Pirenópolis, procura por hospedagem dispara nos feriados e fins de semana prolongados, com a cidade consolidada na rota turística - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Para quem busca escapar da rotina urbana do Distrito Federal sem a necessidade de um planejamento longo ou da compra de passagens aéreas, o turismo de proximidade surge como uma alternativa extremamente prática, revigorante e acessível. A poucas horas de viagem de Brasília, destinos viáveis para ir de carro — como a charmosa Pirenópolis e a mística Alto Paraíso de Goiás, principal porta de entrada da Chapada dos Veadeiros — se destacam como escolhas ideais para o feriadão prolongado que inicia hoje e segue até segunda, quando se comemora na capital o Dia do Evangélico.

As rotas rodoviárias atendem tanto viajantes que buscam estadias curtas de fim de semana quanto aqueles que preferem a praticidade do formato de bate-volta no mesmo dia. Essa facilidade de deslocamento possibilita explorar marcantes contrastes de orçamento, estilos de viagem e preferências pessoais, alternando entre a rica programação cultural de Pirenópolis e as imersões profundas em experiências naturais e autênticas na Chapada.

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Contudo, para garantir um passeio seguro e sem contratempos, é fundamental se atentar às variações de custos em hospedagem e alimentação, além de adotar cuidados básicos de segurança, sobretudo com o início da temporada de chuvas na região.

Lazer, cultura e gastronomia também são atrativos do cardápio das cidades vizinhas (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Pirenópolis

Em Pirenópolis, a procura por hospedagem dispara nos feriados e fins de semana prolongados, com a cidade já consolidada no calendário de quem viaja curtas distâncias. Ao consultar plataformas de reserva para o período, a Prefeitura de Pirenópolis verificou um cenário apertado, no qual muitos estabelecimentos registram apenas uma unidade disponível e cerca de 95% das opções listadas aparecem sem vagas.

A diversidade da rede local permite atender desde públicos em busca de sofisticação até quem prefere estadias mais simples ou passa o dia na casa de amigos e parentes. Segundo a Prefeitura, não há um gasto fixo único para aproveitar o destino, pois cada visitante ajusta o passeio ao próprio orçamento e estilo de viagem.

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"Temos desde pousadas mais caras, para aquele hóspede que de fato faz questão de ficar em um lugar de luxo, e restaurantes de alta gastronomia, como temos lugares mais simples, que não deixam de ser maravilhosos", destacou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Pirenópolis.

Para quem opta pelo clássico bate-volta saindo cedo de Brasília, a dinâmica recomendada envolve tomar café na estrada, almoçar nos restaurantes tradicionais do centro histórico, passear pela arquitetura colonial e visitar cachoeiras mais próximas da cidade, como a Cachoeira Meia Lua, evitando atrativos distantes que inviabilizariam o retorno no mesmo dia. Com os ingressos para cachoeiras desse perfil variando entre R$ 50 e R$ 60 por pessoa, somados a lanches leves e ao trajeto de volta, o passeio se mantém como uma opção muito barata e viável.

Cachoeiras são a principal atração para quem deseja se afastar da rotina urbana (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Alto Paraíso

Paralelamente, em Alto Paraíso de Goiás, a expectativa para a chegada de visitantes no feriado é positiva, com Brasília consolidada como um dos principais mercados emissores pela proximidade e facilidade de acesso rodoviário. Segundo o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Agnaldo Araújo, o município dispõe de uma estrutura diversificada que soma aproximadamente 5.959 leitos em hotéis, pousadas, chalés, hostels e campings.

"Temos percebido também um visitante cada vez mais interessado em experiências autênticas, que deseja ir além da contemplação das paisagens e conhecer a cultura, a identidade e o modo de vida da Chapada dos Veadeiros", afirmou o secretário.

Embora a taxa de ocupação para este feriado esteja relativamente tranquila e ainda existam vagas, a orientação do secretário é realizar as reservas com antecedência. Para auxiliar os viajantes na busca por acomodação, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) disponibiliza a listagem de hospedagens com vagas via WhatsApp pelo número (62) 9 3619 1174.

No aspecto financeiro, o secretário Agnaldo Araújo estimou que o gasto médio diário em Alto Paraíso de Goiás oscile entre R$ 250 e R$ 300 por pessoa. Esse montante abrange despesas com hospedagem, alimentação e ingressos para atrativos particulares, variando conforme os padrões de consumo e a contratação de guias turísticos.

Para quem opta pelo formato de bate-volta ou day use, as opções recomendadas são a Cachoeira Loquinhas — ideal pelas trilhas curtas e poços cristalinos —, a Cachoeira dos Cristais, a Fazenda São Bento (com as cachoeiras Almécegas I e II) e o icônico Vale da Lua. Para quem reserva o dia inteiro ao ecoturismo, a indicação é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, pelas trilhas dos Saltos ou dos Cânions e Cariocas.

O roteiro pode ser complementado com passeios pelo centro urbano, gastronomia regional, artesanato, espaços de bem-estar e a Rota do Encontro — percurso de nove pontos na Vila de São Jorge sobre o garimpo de cristal e a vila, encerrando na entrada do parque com a Exposição Garimpeiros de Cristal. Devido ao início do período chuvoso, o secretário emite um alerta fundamental de segurança para que os visitantes chequem previamente o funcionamento dos passeios e previnam-se contra os riscos de trombas d'água.

"Nosso convite é que os brasilienses aproveitem a proximidade para conhecer Alto Paraíso. Mesmo para quem vem por apenas um dia, há muito o que descobrir, e, para quem puder ficar mais tempo, certamente encontrará motivos para voltar", concluiu Araújo.

Iluminação de Natal na ponte sobre o Rio das Almas, em Pirenópolis (foto: Diego do Rego Monteiro/Divulgação)

Natal do Cerrado

Somando-se ao apelo natural e histórico, Pirenópolis se prepara para encantar moradores e turistas com a realização do Natal do Cerrado, festividade que ocorre entre este sábado (28/11) e 6 de dezembro. Conforme a programação oficial da prefeitura, a abertura oficial acontece às 17h, marcando a mágica chegada do Papai Noel em um trenzinho pelas ruas históricas, seguida pela abertura da Casa do Papai Noel na segunda-feira.

Um projeto de iluminação temática ornamenta a entrada do município e monumentos emblemáticos, como a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Bonfim, a Ponte do Carmo, a Rua Aurora e o Coreto. O ponto focal das comemorações será a Vila de Natal, instalada no Largo da Matriz, que abrigará apresentações da banda Mistura Fina e o espetáculo Natal Encantado, estrelado por Hugo Vitti e Clara Luz.

O Executivo municipal informou, ainda, que o visitante pode esticar o passeio para ver as luzes acesas ao anoitecer ou aproveitar as atrações gratuitas durante toda a temporada. "Toda a programação é de graça, tudo de graça. Tem show, tem a Casa do Papai Noel, que as crianças amam, conseguem entrar e está ficando linda. Ninguém paga absolutamente nada", completa a Prefeitura.

A assessoria também alertou que o período chuvoso exige atenção às regras de segurança de cada atrativo e evitar trilhas ou cachoeiras quando o tempo fecha muito, embora manhãs de sol permitam passeios ao ar livre, como caminhar pela arborizada Rua Aurora ou tomar um sorvete na cidade.



















