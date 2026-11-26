Montar um itinerário artístico pelas vias centrais de Brasília garante acesso a acervos modernos e contemporâneos de relevância nacional - (crédito: Freepik)

O Centro Cultural TCU, instalado no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília, exibe uma coleção histórica com 11 peças do mestre impressionista Pierre-Auguste Renoir. O público da capital federal tem a oportunidade de contemplar pinturas a óleo e escultura com produções que vão da década de 1870 até meados dos anos 1910, pertencentes ao acervo do Museu de Arte de São Paulo (Masp), ao lado de uma sala imersiva com tecnologia sensorial e entrada franca.

A iniciativa apresenta diferentes períodos da carreira do pintor francês, célebre pelas pinceladas suaves e pelo registro luminoso da vida cotidiana. As visitas ocorrem de terça-feira a domingo e estimulam um circuito mais amplo pela rota cultural do Plano Piloto, onde diferentes galerias mantêm exibições contínuas sem qualquer cobrança de ingresso.

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Centros culturais com entrada franca no Plano Piloto

Montar um itinerário artístico pelas vias centrais de Brasília garante acesso a acervos modernos e contemporâneos de relevância nacional:

Centro Cultural TCU: a estrutura abriga a mostra de Renoir em ambiente climatizado, com recursos interativos que explicam a estética impressionista para públicos de todas as idades. O complexo dispõe de cafeteria, estacionamento gratuito e guias que auxiliam na mediação das obras ao longo de todo o percurso.

Museu Nacional da República: com a cúpula marcante desenhada por Oscar Niemeyer no centro da Esplanada dos Ministérios, o local recebe grandes mostras itinerantes do país. As salas amplas exibem gravuras, fotografias e instalações de artistas consagrados e emergentes, abertas a visitações espontâneas durante os fins de semana.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB): localizado no Plano Piloto, o espaço reúne galerias de alto nível técnico, amplas áreas verdes com intervenções escultóricas e programações multidisciplinares que integram teatro, cinema e artes visuais com acesso gratuito às exposições.

Espaço Cultural Renato Russo: localizado na 508 Sul, o polo comunitário reúne galerias dedicadas a artistas locais, mostras temáticas de artes visuais, gibiteca e intervenções teatrais. O ponto fomenta a produção cultural independente da cidade com oficinas abertas e mostras de fotografia que ocupam os corredores centrais.

Caixa Cultural Brasília: instalada no Setor Bancário Sul, a instituição conta com cinco galerias que alternam mostras de patrimônio nacional, arte contemporânea e retrospectivas visuais. O acesso é totalmente gratuito e os espaços oferecem infraestrutura completa de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Museu de Arte de Brasília (MAB): situado às margens do Lago Paranoá, o museu preserva uma coleção voltada às artes visuais do século 20, com destaque para a produção modernista e instalações criadas no período de construção da capital. O prédio reformado conta com vista panorâmica para o espelho d'água e jardins integrados ao ar livre.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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