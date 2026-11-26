A caminhada ocorre em um momento em que os números reforçam a urgência de ampliar a mobilização - (crédito: Foto: Divulgação/SMDF)

Átila Lustosa*

Neste sábado (29/11), Brasília vai ocupar o Parque da Cidade para dizer não à violência contra mulheres e meninas. A 9ª edição da caminhada sobre o tema será realizada a partir das 9h, com concentração no Estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

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A mobilização é promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil, com participação da Secretaria da Mulher do DF (SMDF). A expectativa é reunir representantes do poder público, organizações da sociedade civil, famílias e cidadãos.

A ação faz parte da programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, período que busca ampliar o debate e convocar a sociedade para um compromisso que vai além de datas comemorativas.

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A urgência do tema aparece nos números apresentados pelo Grupo Mulheres do Brasil. Em 2025, o país registrou 1.571 feminicídios, o maior desde o início da série histórica. Desse total, 62,5% aconteceram dentro da casa das vítimas, e 65,1% das mulheres assassinadas eram negras.

Para a secretária interina da Mulher, Jackeline Aguiar, os dados mostram que não basta agir só quando a violência chega ao extremo. É preciso investir em prevenção, informação, acolhimento e proteção. “O enfrentamento à violência contra as mulheres é uma pauta inegociável. Não podemos permitir que essa causa seja lembrada apenas em datas específicas ou quando um caso de violência ganha repercussão. O trabalho acontece todos os dias, com políticas públicas, atendimento, acolhimento, prevenção e proteção”, afirma.

No Distrito Federal, a política de enfrentamento à violência conta, hoje, com 31 equipamentos em funcionamento, segundo o GDF. A rede envolve atendimento, prevenção, acolhimento, proteção e ações voltadas à autonomia feminina.

Serviço:

9ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Data: Sábado (29/11)

Horário: Concentração às 9h

Local: Estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek