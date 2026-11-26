PlayStation 5 registra 40% de alta nas buscas, refletindo o destaque do setor de games na Black Friday 2026 - (crédito: Reprodução/Sony)

São Paulo — A Black Friday de 2026 chega nesta sexta-feira (27/11) com sinais de forte mobilização dos consumidores do Distrito Federal. Na véspera da principal data de promoções do comércio eletrônico, o interesse geral por produtos e ofertas cresceu 30% na última semana, tanto em relação ao período imediatamente anterior quanto na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

O levantamento do Google Shopping, realizado nesta quinta-feira (26/11) às 17h, com exclusividade para o Correio, mostra que a procura pelo próprio termo "black friday" avançou 60% no DF em apenas uma semana. O crescimento colocou a expressão na décima posição entre as buscas que mais ganharam interesse no período.

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A movimentação indica que uma parcela expressiva dos consumidores deixou para os últimos dias a pesquisa por preços e oportunidades. O comportamento também aparece na evolução diária das consultas. Depois de oscilações no início da semana, as buscas ganharam força a partir de quarta-feira (25/11) e atingiram o nível mais alto na quinta-feira (26/11).

Consoles e jogos concentram os maiores avanços

O segmento de games aparece como um dos principais destaques desta edição da Black Friday no Distrito Federal. Entre os termos monitorados, o PlayStation 5 registrou crescimento de 40% nas buscas na última semana, enquanto a expressão "ps5" avançou 20%.

Os produtos da Microsoft também ganharam espaço. As pesquisas por Xbox subiram 20%, mesmo percentual registrado para "series s". Já o termo "xbox series s" teve alta de 10%.

Outro destaque é o GTA 6, que apresentou crescimento de 9% no interesse dos consumidores. A presença simultânea de consoles e jogos entre as pesquisas em alta mostra a força do entretenimento digital no comportamento de consumo às vésperas da data promocional.

Celulares e notebooks também entram no radar

Os eletrônicos de uso cotidiano mantêm presença importante entre os interesses dos consumidores. As buscas por celular cresceram 5% na última semana, enquanto notebook avançou 10% e tablet registrou alta de 8%.

Entre as marcas, a Samsung apresentou crescimento de 2%. O termo iPhone permaneceu estável, sem alteração no volume de interesse, enquanto as pesquisas específicas por iPhone 17 recuaram 3%.

A geladeira também apareceu entre os 20 termos monitorados, mas com retração de 3%. O resultado aponta uma diferença de comportamento entre as categorias de produtos acompanhadas pelo levantamento, com maior impulso para games e alguns equipamentos eletrônicos.

Shopee, Amazon e OLX avançam

As plataformas de comércio eletrônico também registraram movimentações distintas na semana que antecede a Black Friday. Shopee e Amazon tiveram crescimento de 7% nas buscas no Distrito Federal. A OLX apresentou a mesma variação, de 7%, indicando interesse também por alternativas de compra e venda de produtos usados.

O Mercado Livre seguiu na direção contrária, com queda de 4% nas pesquisas. A diferença entre as plataformas mostra que o interesse dos consumidores não se distribuiu de maneira uniforme entre os principais canais de compra.

No segmento de moda esportiva, a Adidas registrou alta de 10% nas buscas. A Nike teve recuo de 1%.

Os dados foram levantados na quinta-feira, às 17h, e retratam o interesse de pesquisa na reta final da preparação para a Black Friday. Eles não representam, necessariamente, vendas realizadas, intenção efetiva de compra ou descontos praticados pelas empresas.

Ranking: os mais buscados no DF

A lista considera a variação percentual do interesse de busca na última semana, conforme o levantamento do Google.

Posição Produto Variação 1 PlayStation 5 +40% 2 PS5 +20% 3 Xbox +20% 4 Series S +20% 5 Notebook +10% 6 Xbox Series S +10% 7 Adidas +10% 8 GTA 6 +9% 9 Tablet +8% 10 Shopee +7%

Observação: o ranking original também inclui o termo "Black Friday", com alta de 60%, na décima posição. A tabela acima organiza os produtos e demais termos por variação, sem duplicar essa busca temática. PS5 e PlayStation 5 foram mantidos separadamente, conforme o levantamento.

O jornalista viajou a convite do Google