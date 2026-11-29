Um homem de 38 anos morreu após ser esfaqueado pela esposa, 37, na noite deste sábado (28/11), na QR 514, em Samambaia. Segundo apuração do Correio, o crime ocorreu logo depois de o casal voltar de um bar e iniciar uma discussão dentro de casa.
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Fontes relataram que, após o desentendimento, o homem passou a bater na esposa. Em determinado momento, ele teria pegado uma faca preta e avançado contra a mulher, que conseguiu desarmá-lo.
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O homem saiu para a rua, e a mulher arremessou a arma para fora do imóvel. Ao retornar para dentro de casa, o homem teria atirado uma cadeira contra a companheira. Para se defender, ela, então, pegou outra faca e o atingiu com um único golpe. Ao notar o intenso sangramento do marido, ela tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.
Conforme levantado pela reportagem, os dois mantinham um relacionamento conturbado e marcado por brigas constantes, embora não houvesse registro policial anterior de agressão entre eles. Em depoimento, a mulher descreveu o companheiro como uma pessoa extremamente ciumenta, violenta e que costumava agredi-la.
Em nota oficial, a Polícia Militar (PMDF) informou que chegou a ser acionada para verificar uma denúncia de esfaqueamento nas proximidades da EQ 413, em Samambaia Norte, onde nada foi encontrado. A Polícia Civil (PCDF) esteve na região realizando levantamentos e assumiu a investigação do caso.
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018