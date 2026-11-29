O susto com o diagnóstico do câncer de próstata impôs ao servidor público Pedro Paulo Bahia um sentimento de responsabilidade de alertar outros homens dos riscos da doença. E ele transformou a própria recuperação, na primeira edição da Remada Azul do Distrito Federal. Reunidos nas águas do Lago Paranoá, altura da Ermida Dom Bosco, remadores profissionais e amadores de Brasília coloriram de azul o espelho d'água visando chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata neste novembro azul.

Integrante da equipe Carcarás, vinculada à base Remo Brasília, no Minas Brasília Tênis Clube, Pedro Paulo conta que a ideia da remada solidária surgiu este ano. Em agosto, o remador foi submetido a uma cirurgia robótica para retirar um tumor na próstata, identificado durante uma consulta de rotina. "Fiz acompanhamento, tratamento e, por fim, uma cirurgia muito bem-sucedida", relatou. Passados apenas três meses do procedimento, ele afirma ter retomado uma rotina "praticamente normal".

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Para Pedro Paulo, o diagnóstico na fase inicial foi essencial para o sucesso do tratamento e a recuperação. "O câncer mata, é claro, mas a negligência com a própria saúde, a desinformação e o preconceito também mata", alertou. "Homens, vamos cuidar da nossa saúde. Mulheres, cobrem dos seus parceiros, maridos e filhos esse cuidado, porque toda doença é mais fácil de ser curada no estágio inicial", defendeu.

Além de motivar a iniciativa, o remo foi um aliado de Pedro Paulo durante a reabilitação. Segundo ele, a fisioterapeuta pélvica que o acompanhou ressaltou a contribuição do esporte para o processo de recuperação. "A forma de remar, movendo o core e fazendo o famoso 'créu', como brincamos, que consiste em jogar o quadril para frente para finalizar a remada, foi fundamental na minha recuperação", destacou.

Idealizador do evento, Pedro Paulo remou na companhia da esposa, Marly Assunção (foto: Matheus Oliveira / Esp/ CB Press)

Remada Rosa

A iniciativa foi inspirada na Remada Rosa, realizada todo mês de outubro em prol da conscientização do câncer de mama. "A partir de agora, também vamos realizar, anualmente, a Remada Azul do Distrito Federal pela promoção da saúde masculina e pelo combate ao câncer de próstata", garantiu Pedro Paulo.

Esposa do remador, Marly Assunção torce que, com a mobilização da comunidade, os homens passem a se atentar à importância de um acompanhamento médico e dos exames de rotina. "É uma coisa que nós, mulheres, sempre fizemos, e eles têm que fazer também", pontuou a servidora pública.

O advogado Alessandro Lordello, 52 anos, voltou a remar depois de anos afastado da modalidade para participar do evento. "É uma iniciativa muito bacana. A longevidade da população brasileira está crescendo, chegamos agora a uma expectativa de vida de 76,9 anos. Isso é importante para que o homem desmistifique essa questão de não procurar acompanhamento médico", destacou. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida das mulheres é ainda maior, de 80,1 anos.

Afastado da modalidade há anos, Alessandro Lordello voltou a remar para participar do evento (foto: Matheus Oliveira / Esp/ CB Press)

Prevenção em pauta

Médico urologista de Pedro Paulo e um dos organizadores da iniciativa, o Dr. Rodrigo Braz reforçou a importância de não adiar os exames preventivos. Homens com histórico familiar de câncer de próstata integram o grupo de risco e devem iniciar a investigação a partir dos 45 anos. "É uma doença completamente silenciosa, então se o paciente esperar por algum sintoma para procurar atendimento médico, pode ser tarde demais", advertiu.

O Brasil deve registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca). O montante equivale a um risco de 74,62 novos casos a cada 100 mil homens. O tumor é o mais frequente entre a população masculina, com exceção dos tumores de pele não melanoma.

Quando diagnosticado precocemente, porém, o câncer de próstata apresenta 90% de chance de cura. "Antes, quando havia o diagnóstico da doença, o paciente achava que estava condenado a uma vida de incontinência urinária e disfunção erétil grave. Hoje, com a tecnologia robótica e cirurgia minimamente invasiva, a gente diminuiu isso", garantiu o médico.

Rodrigo Braz, médico urologista e organizador do evento: homens têm buscado mais atendimento (foto: Matheus Oliveira / Esp/ CB Press)

Embora o preconceito ainda seja uma barreira para muitos na hora de buscar atendimento médico, o urologista já percebe uma transformação nesse comportamento. "Antes, o homem não marcava a consulta com o urologista, era a mulher que tinha que forçá-lo a ir. Hoje, isso está mudando, graças a essas campanhas de conscientização. Quando chego no consultório e o paciente fala que está lá apenas para um check-up, sem ter tido nenhum sintoma, eu fico extremamente feliz. É isso que a gente quer", pontuou.

Para o servidor público Gil Sena, 68, a atividade física é fundamental para um envelhecimento saudável. "Antigamente, as pessoas com 50 anos já eram consideradas velhas. Hoje, temos pessoas de 60, 70 e até mesmo 80 anos que participam do remo, por exemplo. Precisamos nos exercitar e nos cuidar para prevenir doenças que possam vir futuramente", avaliou o remador. "Espero que outros esportes, como o ciclismo e a corrida, também promovam eventos de conscientização como este", torceu.







