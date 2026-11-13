Natal Sem Fome 2026 lança mobilização para arrecadar alimentos

A proximidade do Natal marca o início de mais uma mobilização nacional contra a fome. A Ação da Cidadania lançou a edição 2026 da campanha Natal Sem Fome, com o objetivo de arrecadar alimentos e ampliar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
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Neste ano, a iniciativa tem como tema “Ilumine o Natal de quem precisa” e convoca a população e o setor empresarial a participar. Embora o Brasil tenha saído do Mapa da Fome, 44,8 milhões de pessoas não conseguem pagar por uma alimentação adequada e saudável, enquanto 6,5 milhões ainda enfrentam a fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).
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Para Daniel de Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, a campanha busca chamar a atenção para a realidade de quem não tem garantida a alimentação diária. “Queremos convidar cada brasileiro a fazer parte dessa grande mobilização. O Natal é uma época de união e esperança, mas não podemos esquecer que milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades para colocar comida na mesa”, afirma.
Na edição de 2025, foram distribuídas mais de 5 mil toneladas de alimentos, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas. Segundo Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da organização, a participação de empresas e da sociedade civil é importante para ampliar a arrecadação e levar alimentos a mais famílias. Criada há 33 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a Ação da Cidadania também desenvolve projetos de assistência humanitária e enfrentamento às desigualdades sociais.
As contribuições para a campanha podem ser feitas pelo site www.natalsemfome.org.br ou pela chave Pix doe@natalsemfome.org.br. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio das empresas Americanas, Mantiqueira, Carrefour, Rio Ônibus, Cielo e Ancar.
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