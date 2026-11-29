Quando o resgate chegou ao local do sinistro, o motociclista já estava sem vida - (crédito: Reprodução/São Sebastião Notícias/Instagram)

Um motociclista de 25 anos morreu após uma colisão entre duas motocicletas na madrugada deste domingo (29/11), no Bairro Central de São Sebastião. O outro condutor envolvido no sinistro dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sob influência de álcool, segundo autuações registradas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O sinistro ocorreu às 0h58, em frente a um estabelecimento comercial da região. De acordo com a PMDF, uma guarnição que realizava patrulhamento deparou-se com a ocorrência logo após o impacto. Três pessoas estavam no local: o jovem de 25 anos, que conduzia uma das motos e foi encontrado caído ao solo, inconsciente e em parada cardiorrespiratória; e um casal que ocupava a outra motocicleta, uma Honda vermelha. Ambos estavam conscientes e já haviam retirado o veículo da pista antes da chegada dos policiais.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, recebendo na sequência o reforço de uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após cerca de 55 minutos de tentativas de socorro, a médica do Samu constatou o óbito ainda no local, às 1h53.

O condutor sobrevivente — que caminhava pela via quando o socorro chegou — foi avaliado pelos bombeiros, apresentava quadro estável e recusou transporte ao hospital. Segundo a polícia, a vítima de 25 anos possuía habilitação regular na categoria AB.

Investigação

Na esfera administrativa, os policiais militares lavraram autos de infração contra o motociclista sobrevivente com base nos artigos 162 (dirigir sem CNH) e 165 (condução sob influência de álcool) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As motocicletas foram liberadas a condutores habilitados, indicados pelos proprietários.

A perícia criminal da PCDF e o Instituto de Medicina Legal (IML) realizaram os levantamentos na via e a remoção do corpo. O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e condução sem habilitação. Não houve prisão em flagrante no momento do registro, e a dinâmica exata da colisão segue sob apuração.

O que diz a lei

Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tanto dirigir sem habilitação quanto conduzir veículo sob efeito de álcool configuram infrações gravíssimas — e também podem gerar responsabilização criminal:

Dirigir sob influência de álcool (Art. 165 e Art. 306): na esfera administrativa, acarreta multa multiplicada por dez (R$ 2.934,70), suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da CNH e retenção do veículo. Caso o teste do bafômetro aponte concentração igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (ou haja sinais notórios de embriaguez), o condutor responde por crime de trânsito, com pena de detenção de seis meses a três anos.

Dirigir sem CNH (Art. 162, I, e Art. 309): a infração administrativa prevê multa multiplicada por três (R$ 880,41) e retenção do veículo. Se a condução sem habilitação gerar perigo de dano — como ocorre em um sinistro de trânsito —, torna-se crime previsto no artigo 309 do CTB, punível com detenção de seis meses a um ano, ou multa.