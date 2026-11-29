Ao chegar no local, os militares encontraram o homem caído ao lado de um arbusto da região - (crédito: Divulgação)

Um homem morreu após ser atropelado por um carro na madrugada deste domingo (29/11), na BR-020, na altura da estrada da Estância, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 4h40 e declarou o óbito no local. O motorista do veículo permaneceu no local e realizou teste de etilômetro para verificar nível de álcool no organismo, com resultado negativo.

Após ação do CBMDF, a área ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não se sabe a dinâmica do atropelamento.

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Na noite de sábado (28), um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro, também na BR-020. O atropelamento ocorreu por volta das 19h48, na altura do Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho.

A via precisou ser parcialmente interditada para assegurar a proteção dos socorristas e possibilitar os trabalhos na pista. A motorista do veículo envolvido no sinistro permaneceu no trecho durante todo o trabalho de resgate. Após ação do CBMDF, a área ficou sob os cuidados da PRF.

