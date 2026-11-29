Um homem morreu após ser atropelado por um carro na madrugada deste domingo (29/11), na BR-020, na altura da estrada da Estância, em Planaltina. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência por volta das 4h40 e declarou o óbito no local. O motorista do veículo permaneceu no local e realizou teste de etilômetro para verificar nível de álcool no organismo, com resultado negativo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Após ação do CBMDF, a área ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não se sabe a dinâmica do atropelamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na noite de sábado (28), um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro, também na BR-020. O atropelamento ocorreu por volta das 19h48, na altura do Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho.
A via precisou ser parcialmente interditada para assegurar a proteção dos socorristas e possibilitar os trabalhos na pista. A motorista do veículo envolvido no sinistro permaneceu no trecho durante todo o trabalho de resgate. Após ação do CBMDF, a área ficou sob os cuidados da PRF.