Os brasilienses podem se preparar para aproveitar o feriado prolongado ao ar livre. No Distrito Federal, a temperatura pode chegar a marcar 33°C neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O período da tarde deve ser de poucas nuvens, com umidade relativa do ar chegando à casa dos 30%. Na segunda (30), os termômetros sobem ainda mais, com máxima de 34°C.

As altas temperaturas devem permanecer até quinta-feira (3/12), variando entre 33°C e 34°C. Não há previsão de chuva. A umidade, por sua vez, deve ficar na casa dos 30%.

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Os dias, porém, começam mais frios, com mínimas variando entre 17°C e 18°C, de segunda a quarta (2). Na quinta, volta a esquentar — a temperatura mínima deve ser de 20°C nas primeiras horas da manhã.