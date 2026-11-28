Militares do CBMDF atuam no local de atropelamento na BR-020 que deixou um homem gravemente ferido - (crédito: CBMDF)

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por um automóvel na BR-020, na altura do Condomínio Império dos Nobres. O atropelamento mobilizou o socorro às 19h48 deste sábado (28/11).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas patrulhas para atender a ocorrência. No ponto indicado, as equipes encontraram a vítima caída após a colisão com o veículo.

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Equipes de resgate do CBMDF e PRF atuam no local do atropelamento na BR-020 que deixou um homem gravemente ferido — CBMDF

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Atendimento médico e interdição

A via precisou ser parcialmente interditada para assegurar a proteção dos socorristas e possibilitar os trabalhos na pista. As equipes executaram os procedimentos necessários:

avaliação do paciente conforme as diretrizes do protocolo de trauma;

imobilização completa da vítima;

transporte do homem em estado grave para uma unidade de saúde.

Condutora e policiamento

A motorista do veículo permaneceu no trecho durante todo o trabalho de resgate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para acompanhar a ocorrência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.