Em celebração ao Dia do Evangélico, comemorado nessa segunda-feira (30/11), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), divulgou uma mensagem de agradecimento e fé direcionada aos cristãos da capital. Em vídeo obtido pelo Correio, ela destaca o acolhimento que recebe nas ruas e o papel das orações em sua trajetória pública.

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A gravação, de pouco menos de um minuto, intercala diferentes momentos de Celina em cultos religiosos, encontros comunitários e agendas públicas pelo DF. Nas cenas, a governadora aparece de olhos fechados em rodas de oração, abraçando moradores em feiras e regiões administrativas e, em um dos trechos, ajoelhada com a mão estendida sobre uma bandeira do Brasil ao lado de outros fiéis.

Na narração que acompanha as imagens, Celina afirma se emocionar quando é abordada por cidadãos que pedem para rezar por ela e por sua família. "Não tem gesto de carinho mais bonito do que lembrar de alguém na hora de conversar com Deus. Ao longo da minha caminhada, fui abraçada, acolhida e fortalecida pelas orações de vocês", declara a governadora, desejando bênçãos às famílias brasilienses.

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Força demográfica

A proximidade da chefe do Palácio do Buriti com o segmento reflete a expressividade numérica e política dos evangélicos na capital do país. Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A) de 2024, o DF reúne cerca de 831,2 mil fiéis evangélicos — o equivalente a 28,3% dos 2,94 milhões de habitantes, consolidando-se como o segundo maior grupo religioso da unidade federativa, atrás apenas dos católicos (46,8%). O avanço acompanha o movimento nacional identificado pelo Censo 2022 do IBGE, que apontou o crescimento da população evangélica brasileira para 26,9%.

Na esfera política, essa mobilização se traduz em forte representatividade. Eleita no segundo turno com 987.142 votos, Celina Leão construiu sua base em diálogo constante com lideranças religiosas e o eleitorado conservador, defendendo a atuação social das igrejas no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O mesmo capital eleitoral impulsionou outros nomes ligados às pautas cristãs no pleito de outubro: Michelle Bolsonaro (PL) tornou-se a senadora mais votada da história do DF, com 938.496 votos, enquanto Thiago Manzoni (PL) garantiu vaga na Câmara dos Deputados com 90.418 votos.

Na Câmara Legislativa (CLDF), o segmento também mantém presença relevante entre os 24 distritais eleitos, com parlamentares identificados com o eleitorado religioso, a exemplo de Martins Machado (Republicanos), André Kubitschek (PL) e Pastor Daniel de Castro (PP).