Mentir para os filhos pode transformá-los em mentirosos no futuro

Pais que mentem para seus filhos podem prejudicá-los a longo prazo, transformando-os também em mentirosos. Novo estudo revela também que mentiras "mais brandas", como dizer que a atuação da criança foi boa em uma peça da escola, quando não foi, por exemplo, pode deixar o filho mais propenso a mentir para os próprios pais.

O estudo foi conduzido em 564 crianças com idades entre 11 e 12 anos de idade por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura. As descobertas foram publicadas na revista científica Journal of Experimental Child Psychology, em janeiro de 2024.

Foram usados dois tipos de mentiras no estudo: as mentiras instrumentais, aquelas que são contadas para fazer a criança obedecer (como dizer, por exemplo: "Termine toda a sua comida ou você crescerá e ficará baixinho"); e as mentiras brandas, aquelas contadas para incutir emoções positivas (como: "Você foi ótimo naquela peça da escola").

Crianças que escutam mentiras instrumentais dos pais se provaram mais propensas a mentir. O estudo pontuou também que as mentiras brandas também surtiram esse efeito, porém, apenas se a criança descobrir se o pai ou mãe mentindo.

“Nossas descobertas ressaltam o valor de diferenciar as mentiras parentais por tipo na investigação de seu papel na socialização da mentira nas crianças, bem como a importância de considerar as percepções e a interpretação das crianças sobre as mentiras parentais", escreveu a equipe de pesquisadores no estudo.