‘Lei Anti-Oruam’: rapper critica projeto em novo álbum lançado após prisão

Oruam lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado ‘Liberdade’, na madrugada desta sexta-feira (21), horas após ter deixado a prisão ao ter sido detido durante uma blitz na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O projeto musical, que possui cerca de 15 faixas, reúne parcerias com artistas como MC Poze do Rodo, Orochi, MC Cabelinho, MC Safira, Chefin e MC Ryan SP, além de um posicionamento sobre um projeto de lei quer proibir o uso de recursos públicos para contratar artistas que façam apologia ao crime organizado e ao uso de drogas durante shows, que leva seu nome.

O projeto, que ficou conhecido como "Lei Anti-Oruam", em referência direta ao nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, foi apresentada pelo vereador André Salineiro (PL), em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A medida prevê multa de 100% do valor pago pela apresentação caso o artista descumpra a regra, ou seja, faça apresentação aberta ao público infanto-juvenil com apologia ao crime e drogas.

Na faixa que recebe o mesmo título do PL, Oruam rebateu a proposta levantada, e que entrou em discussão nos últimos dias. "Aprendi o segredo da vida, o dinheiro e o poder que impõe o respeito / Entre qualidade e defeito, prefiro o sorriso sincero / Aceito ser alvo da mídia, no fundo eu sei que tudo é ego / Aí, tu é fã ou tu é hater", canta ele, em um dos versos.

Além disto, Oruam faz um trocadilho com seu nome de seu pai, Marcinho VP, um dos principais líderes da facção Comando Vermelho, e que cumpre pena desde 1996, em que aponta que "até são a mesma pessoa", e que "o tráfico tá virando esporte", além de ser "terror do Estado".

