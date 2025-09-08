Conheça a origem do maior ovo da história

Um ovo de 12 quilos e com 40 centímetros de comprimento — cento e cinquenta vezes maior do que um comum de galinha. Esse era o tamanho do ovo gerado pelo Aepyornis maximus, mais conhecido como pássaro-elefante — a maior ave que já habitou a Terra, com três metros de altura e com peso de até uma tonelada.
A ave habitava a ilha de Madagascar, na costa sudeste da África, e está extinto há cerca de mil anos. Grande e imponente, o animal era herbívoro e não conseguia voar.
Em entrevista ao portal britânico Net Geo, o geólogo Gifford Miller, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, explica que linhagens da espécie tiveram origem há cerca de 50 milhões de ano, mas a extinção só foi ocorrer quando seres humanos se estabeleceram no mesmo território. De acordo com o especialista, os humanos passaram a caçar os animais e os ovos gigantes que eles produziam.
O ovo do pássaro-elefante é o maior que já existia na Terra. Os ovos de avestruz, por exemplo, pesam "apenas" cerca de 1,2kg.
