5 aplicativos que podem te ajudar a cuidar da sua saúde mental

Nesta sexta-feira (10/10), é comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental. A data chama atenção para a importância da educação, conscientização e defesa da saúde mental global contra o estigma social.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um mundo cada vez mais conectado, diversos aplicativos foram desenvolvidos para ajudar a cuidar da saúde mental. Eles oferecem desde meditações guiadas e exercícios de respiração até diários de humor e acesso a terapia on-line, ajudando a criar hábitos mais saudáveis e a promover o bem-estar de forma contínua.

Vale destacar que, por mais que ajude a cuidar da saúde mental, as ferramentas não substituem o acompanhamento com um profissional.

Cíngulo

Desenvolvido por psiquiatras e especialistas em neurociência, o Cíngulo se apresenta como uma plataforma de terapia guiada. Ele oferece autoavaliações emocionais, sessões diárias de autoconhecimento, meditações guiadas e técnicas para alívio rápido do estresse e ansiedade.

O método é baseado em abordagens da psicologia, como a Terapia Cognitivo-Comportamental. A plataforma combina áudios, vídeos e exercícios práticos. O usuário pode seguir trilhas de conhecimento personalizadas de acordo com suas necessidades. Além disso, há uma função de “SOS” para momentos de crise, com técnicas rápidas para acalmar a mente e aliviar picos de ansiedade.

Para quem busca um primeiro contato com a terapia ou quer complementar o tratamento com especialistas, o aplicativo é uma excelente porta de entrada. A recomendação é dedicar de 10 a 15 minutos por dia para completar uma sessão, transformando o autocuidado em um hábito diário e consistente.

Calm

O Calm é um dos aplicativos mais populares do mundo para meditação e sono. Ele conta com grande acervo de conteúdos para iniciantes e praticantes experientes de mindfulness. O foco principal é ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono.

Entre suas funcionalidades mais conhecidas estão as “Sleep Stories”, que são histórias de ninar para adultos. A plataforma também oferece centenas de meditações guiadas com diferentes durações e temas, exercícios de respiração, músicas relaxantes e paisagens sonoras que ajudam na concentração ou no relaxamento.

Uma forma prática de incorporar o Calm à sua rotina é usar as meditações curtas, de 3 a 5 minutos, durante uma pausa no trabalho.

Daylio

O Daylio é um microdiário para registrar emoções e ajudar a saber o que afeta seu bem-estar. Sem a necessidade de escrever longos textos, você pode registrar seu humor diário e as atividades que realizou com apenas alguns toques na tela.

Com o tempo, o aplicativo gera gráficos e estatísticas que mostram a correlação entre suas atividades e seu estado de espírito. Você pode descobrir, por exemplo, que se sente melhor nos dias em que pratica exercícios ou que seu humor piora quando dorme pouco. Essa consciência ajuda a promover mudanças positivas no estilo de vida.

O ideal é criar o hábito de fazer o registro pelo menos uma vez ao dia. Definir um lembrete no próprio aplicativo pode ajudar a manter a consistência. As informações coletadas podem, inclusive, ser compartilhadas com um terapeuta para enriquecer o processo de acompanhamento profissional.

Headspace

O Headspace é recomendado para quem nunca meditou. O aplicativo ensina as técnicas fundamentais de mindfulness, respiração e meditação de maneira simples e acessível, transformando um conceito que pode parecer complexo em algo prático para o dia a dia, em qualquer lugar.

Ele oferece cursos básicos gratuitos que guiam o usuário passo a passo no aprendizado da meditação. Além disso, possui centenas de meditações temáticas para lidar com questões específicas, como foco, estresse no trabalho e raiva. Há também exercícios de respiração, animações explicativas e sessões curtas para momentos de emergência.

Para começar, basta se dedicar ao pacote básico, que possui dez sessões de dez minutos cada. Ao seguir a jornada proposta, o usuário aprende a focar na respiração e a observar os pensamentos sem julgamento, habilidades que podem ser aplicadas em qualquer situação estressante da vida cotidiana.

Sanvello

O Sanvello utiliza técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e mindfulness para ajudar os usuários a gerenciar sintomas de ansiedade, depressão e estresse. Ele oferece um conjunto completo de ferramentas que funcionam de maneira integrada para promover a saúde mental de forma estruturada.

As funcionalidades incluem um rastreador de humor, registro de pensamentos para identificar padrões negativos, jornadas guiadas para desenvolver habilidades emocionais e ferramentas de relaxamento. Um dos destaques é a comunidade de usuários, onde é possível compartilhar experiências e obter apoio de forma anônima.

Uma maneira eficaz de usar o Sanvello é incorporar o "check-in diário" à sua rotina. Esse processo rápido ajuda a avaliar seu humor e a refletir sobre o que o está influenciando. A partir daí, o próprio aplicativo sugere ferramentas e atividades, como um exercício de respiração ou uma meditação, para ajudar você a se sentir melhor no momento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.