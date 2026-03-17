Cientistas descobrem ave que se "escondeu" por milhões de anos

Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada por Takema Saitoh e Per Alström, anunciou nesta quarta-feira (17/3) a identificação de uma nova espécie de ave nas Ilhas Tokara, no Japão: o Tokara Leaf Warbler, que escondia um isolamento genético profundo.

Todo mundo achava que eles eram a mesma ave. Os dois passarinhos tinham exatamente as mesmas penas verdes, o mesmo biquinho e o mesmo tamanho, mas os cientistas descobriram um segredo incrível usando a genética.

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A descoberta, baseada em análises de conjunto completo de DNA, é fundamental porque revela uma semelhança física extrema com outra espécie os Ijima’s Leaf Warbler (Phylloscopus ijimae), garantindo agora que esta linhagem única receba proteção específica contra a extinção.

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O mistério das populações idênticas

Acreditava-se que as populações de aves que habitavam as Ilhas Izu e as Ilhas Tokara pertenciam a uma única espécie. Fisicamente, as aves são praticamente impossíveis de distinguir, com diferenças de plumagem inexistentes e variações morfológicas mínimas, no entanto, os pesquisadores descobriram que essa semelhança era apenas superficial, um fenômeno conhecido na biologia como biodiversidade críptica.

Um abismo genético de 3 milhões de anos

Ao analisar o DNA nuclear e mitocondrial, os cientistas detectaram uma divergência profunda entre as populações. Apesar de estarem separadas por apenas 1.000 km, esses dois grupos de passarinhos não se cruzam e nem têm filhotes juntos há mais ou menos 3 milhões de anos. O estudo destaca que essa separação é mantida por uma forte fidelidade ao local de nascimento (filopatria) e por diferenças marcantes em suas vocalizações, que funcionam como uma barreira reprodutiva, impedindo o cruzamento entre os dois grupos.

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Se os passáros são tão parecidos, como os cientistas desconfiaram? Pelo canto! É como se um grupo falasse português e o outro falasse japonês. Como eles cantam músicas diferentes, um não entende o outro e eles acabam ficando cada um no seu canto, nas suas próprias ilhas.

O canto dos passaros é como se fosse uma "impressão digital", embora os humanos não vejam diferença, a análise por computador (DFA) conseguiu diferenciar, isso mostra que, para as aves, a voz é um sinal de identidade muito mais forte do que a aparência.

Os cientistas destacam que explicar esse isolamento genético é urgente por questões de sobrevivência da espécie. Antes, o Ijima’s Leaf Warbler era classificado como "vulneráveis", agora a ciência entende que existem duas espécies distintas, ambas com populações ainda menores e mais ameaçadas do que se imaginava.

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Ao formalizar o Tokara Leaf Warbler como uma nova espécie para a ciência, os pesquisadores fornecem a base necessária para que órgãos de proteção ambiental implementem políticas de monitoramento e preservação específicas para esta ave única do arquipélago japonês.

O estudo reforça que, em um mundo em rápida mudança, a genômica é uma ferramenta essencial para "enxergar" e proteger a vida que a visão humana, por si só, não consegue distinguir.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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