Lua: Nasa confirma nova data para o lançamento da missão Artemis II

A tripulação da Artemis II é formada por quatro astronautas: Reid Wiseman (comandante, EUA), Victor Glover (piloto, EUA), Christina Hammock Koch (especialista de missão, EUA) e Jeremy Hansen (especialista de missão, Canadá). - (crédito: NASA/Divulgação)

Durante coletiva realizada na última quinta-feira (12/3), a Nasa confirmou que em Abril está previsto o relançamento da missão Artemis II, após concluir uma rigorosa revisão de prontidão de vôo que atestou a segurança do foguete e da espaçonave para sobrevoar a Lua.

Caso ocorra algum imprevisto na data principal de decolagem (1/4), a NASA já reservou mais seis janelas adicionais de lançamento nos dias 2, 3, 4, 5, 6 e 30 de abril. A missão de dez dias será a primeira viagem tripulada às proximidades da Lua em mais de meio século.

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Tripulação

Enquanto a cápsula Orion orbita a Terra para testes iniciais, a tripulação dos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen atuará simultaneamente como cientistas e sujeitos de pesquisa, coletando dados que permitirão à humanidade a viver e trabalhar com segurança na Lua, os três experimentos divulgados são:

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AVATAR (Órgão em chip): Pela primeira vez, a NASA usará a tecnologia de "órgão em chip" (chips do tamanho de um pen drive com células de medula óssea dos próprios astronautas; confira imagem). Esse é um dos experimentos mais inovadores para monitorar como a radiação do espaço profundo afeta o corpo humano em tempo real. Essa pesquisa pode permitir a criação de kits médicos personalizados para futuras missões a Marte e até avançar tratamentos de câncer na Terra.

Biomarcadores Imunológicos: Os cientistas analisarão o sangue e a saliva dos tripulantes para entender como o sistema imunológico se altera longe da proteção da magnetosfera terrestre.

Saúde Mental e Sono: A tripulação usará dispositivos de pulso para monitorar padrões de sono, estresse e desempenho cognitivo, dados cruciais para planejar viagens de meses até Marte.

AVATAR (Órgão em chip), equipamento inovador que estará presente na missão Artemis II (foto: NASA/Divulgação)

Lado Oculto da Lua

Durante a missão os astronautas fotografarão e analisarão fluxos de lava e crateras de impacto inéditasuma na janela de três horas sobre o lado oculto da Lua. Para essa tarefa, a equipe passou por treinamentos intensivos em locais como a Islândia, aprendendo a interpretar a história geológica de um terreno apenas pela observação direta, uma habilidade crucial para o futuro pouso tripulado no Polo Sul lunar.

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Inovações e "Cargas Caroneiras"

Pegando carona no gigantesco foguete SLS, o sistema mais potente já construído pela NASA desde o Saturn V da era Apollo, a missão também marcará um salto tecnológico com a demonstração de comunicações via laser (infravermelho), que diferente das ondas de rádio tradicionais, o laser permitirá transmitir vídeos em resolução 4K ultra-alta da vizinhança lunar para a Terra, facilitando o envio de grandes volumes de dados.

Um Retorno "Quente"

A volta para Terra será o momento mais difícil de toda a missão. A cápsula entrará na atmosfera a 30 vezes a velocidade do som (quase 40.000 km/h) e enfrentará temperaturas de 2.760°C, para proteger os astronautas, a nave tem um escudo de calor que aguenta uma temperatura que é metade do calor do Sol.

A missão termina com a nave caindo de paraquedas no Oceano Pacífico, equipes de resgate estarão esperando para tirar os astronautas da água em menos de duas horas.

Missão "Adiada"

Antes da nova definição de data em abril, a missão Artemis II estava prevista para o fim de 2025 ou início de 2026, pórem o lançamento foi adiado devido a falhas técnicas. Durante o "ensaio geral molhado" em fevereiro deste ano, ocorreram vazamentos de hidrogênio e problemas no fluxo de hélio no foguete SLS, exigindo reversão de reparos no Vehicle Assembly Building (VAB), que é usado para montar e preparar foguetes. Além disso, análises da cápsula Orion da Artemis I (lançada em 2022) revelaram desgaste excessivo no escudo de calor, o que levou a revisões de segurança para garantir a proteção da tripulação na reentrada

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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