O que significa encontrar baratas toda hora dentro de casa

Ocorrência desses animais pode estar ligada tanto a mudanças climáticas quanto a falta de limpeza de ambientes - (crédito: Chakri Wachiprasri)

A presença de baratas dentro de casa geralmente é um incômodo para os moradores. A presença desses insetos nas residências pode revelar condições do ambiente que, muitas vezes, fazem com que esses insetos permaneçam no local. Fatores como alimento disponível, umidade e abrigo são os principais responsáveis por atrair as baratas para dentro das moradias humanas.

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De acordo com Hudson Monteiro, biólogo e professor de Biologia, as baratas estão constantemente em busca de três recursos básicos: comida, água e locais para se esconder. Quando encontram essas condições dentro das casas, acabam se acomodando e se estabelecendo com facilidade.

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“São animais que se alimentam de uma grande diversidade de matéria orgânica, elas encontram nos lares humanos muitos recursos, como restos de alimentos e gordura, principalmente na cozinha e no banheiro”, explica o biólogo.

Locais úmidos como ralos e pias, além de frestas, rachaduras em ambientes escuros e quentes, como o interior ou a parte traseira de eletrodomésticos, também podem ser abrigos ideais para esses insetos.

Monteiro ressalta que esses pequenos animais se adaptaram muito bem à convivência com humanos, e por isso, nos dias de hoje são encontrados em praticamente todas as regiões do planeta, especialmente em áreas urbanas.

Mudanças na temperatura

Mudanças no clima também influenciam na presença de baratas dentro de casa. Durante períodos de calor, por exemplo, o metabolismo desses insetos se acelera. “Assim como outros insetos, no calor as baratas têm crescimento e reprodução mais rápidos. Isso faz com que procurem mais alimento e, consequentemente, tenham maior contato com nossos lares”, explica Monteiro.

Já as chuvas intensas podem provocar um fenômeno diferente. Como muitas espécies vivem em redes de esgoto e galerias de água, o aumento do volume de água nesses locais pode expulsá-las de seus abrigos naturais, fazendo com que elas venham a aparecer nas residências.

“Com as chuvas fortes, elas acabam procurando refúgio em ambientes secos, como as casas. Por isso é comum notar aumento desses hóspedes indesejados após temporais ou durante o verão”, ressalta o biólogo.

Fim das baratas

A forma mais eficaz de evitar o aparecimento desses insetos é reduzir os atrativos disponíveis dentro da residência. Entre as principais medidas estão: guardar alimentos em recipientes bem fechados; evitar restos de comida em mesas, bancadas ou no chão, limpar regularmente a cozinha e banheiro, vedar frestas, rachaduras e portas e manter ralos fechados, especialmente durante a noite.

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Produtos vendidos em supermercados podem ajudar no controle, mas têm funções diferentes. As iscas e armadilhas costumam ser as mais eficazes, porque levam o inseto a transportar a toxina até o ninho. Já os sprays têm efeito mais imediato e são usados principalmente para matar o inseto no momento em que aparece. Mesmo com medidas de controle ou dedetização, eliminar completamente as baratas pode ser difícil. Isso ocorre porque muitas delas vivem em redes de esgoto ou podem migrar de residências vizinhas.



*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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