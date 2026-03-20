Perícia médica para prisão domiciliar: entenda o processo que avalia investigados

Os peritos analisam todo o histórico médico do paciente, incluindo laudos, exames recentes e relatórios de médicos particulares - (crédito: Divulgação/Ministério da Previdência Social)

Uma perícia médica oficial, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), irá avaliar a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro em meio a um pedido de prisão domiciliar feito por sua defesa. O exame, que deve ocorrer após o ex-presidente receber alta de uma internação por broncopneumonia, é um procedimento padrão quando a defesa de um investigado alega que uma doença grave impede a permanência em uma unidade prisional comum. Vale ressaltar que o ministro já negou ao menos quatro pedidos semelhantes feitos por outros investigados, com base em laudos que atestaram a adequação do tratamento médico no sistema prisional.

O que os peritos avaliam?

A análise vai além de simplesmente confirmar um diagnóstico. Os profissionais nomeados pelo tribunal examinam a gravidade da enfermidade, o tipo de tratamento necessário e, principalmente, se os cuidados médicos podem ser oferecidos de maneira adequada dentro do sistema prisional. Não basta ter uma doença; é preciso provar que a detenção agravaria o quadro ou inviabilizaria o tratamento.

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Para isso, os peritos analisam todo o histórico médico do paciente, incluindo laudos, exames recentes e relatórios de médicos particulares. Além disso, realizam um exame clínico presencial para constatar o estado atual de saúde e responder a perguntas específicas formuladas pelo juiz responsável pelo caso.

Como o laudo é elaborado e qual o seu peso?

Os peritos são sempre profissionais de instituições públicas, como hospitais universitários ou institutos médicos oficiais, para garantir a isenção do processo. A defesa e a acusação também podem indicar assistentes técnicos para acompanhar a avaliação, mas a palavra final no laudo é da equipe nomeada pela Justiça.

Ao final, eles elaboram um relatório detalhado que descreve as condições encontradas e conclui se o sistema carcerário tem ou não estrutura para atender o paciente. Contudo, é importante notar que o resultado da perícia não garante a concessão do benefício. O laudo é uma peça técnica fundamental, mas a decisão final é do magistrado, que pode considerar outros critérios jurídicos, como a gravidade dos crimes investigados e o risco à ordem pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.