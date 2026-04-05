Chocolate amargo ou ao leite? A genética explica sua escolha

Genética pode influenciar até o tipo de chocolate que você prefere - (crédito: Pexels)

Tudo indica que a preferência entre chocolate amargo ou ao leite tem raízes mais profundas do que o simples gosto pessoal. Variações genéticas desempenham um papel importante na forma de percepção de sabores, especialmente o amargor, influenciando diretamente as preferências alimentares.

Parte dessa explicação está nos genes ligados aos receptores gustativos, como o TAS2R38, associado à sensibilidade ao gosto amargo. Pessoas com maior sensibilidade tendem a evitar alimentos com esse perfil — como chocolates com alto teor de cacau, café e alguns vegetais. Já indivíduos menos sensíveis costumam aceitar melhor sabores mais intensos.

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“Não é apenas uma questão de hábito ou preferência pessoal. A forma como percebemos o sabor dos alimentos tem uma base biológica importante, influenciada por variações genéticas que modulam nossa sensibilidade ao amargo”, explica Ricardo Di Lazzaro, médico doutor em genética e fundador de Genera, marca de laboratório genético.

Uma pesquisa publicada na National Center for Biotechnology Information reforça a fala de Lazzaro ao identificar que variações no gene TAS2R38 estão diretamente associadas à sensibilidade ao amargor: indivíduos com maior sensibilidade tendem a rejeitar alimentos com esse perfil, enquanto aqueles menos sensíveis apresentam maior aceitação de sabores intensos.

No caso do chocolate, a própria composição interfere na experiência sensorial. Quanto maior a concentração de cacau — como nas versões 70% ou 85% — mais amargo tende a ser o sabor. Já o chocolate ao leite combina açúcar e leite, o que suaviza o gosto e amplia sua aceitação.

Apesar da influência genética, outros fatores também entram em jogo. Cultura, hábitos alimentares e experiências ao longo da vida ajudam a moldar preferências. Ainda assim, os avanços da genômica têm ampliado a compreensão sobre como características individuais impactam a relação com a comida.

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“Com o avanço dos testes genéticos, conseguimos compreender melhor essas predisposições e, a partir disso, orientar escolhas mais personalizadas, que respeitem as características de cada indivíduo”, completa Di Lazzaro.

Mais do que uma curiosidade, essa conexão entre genética e paladar reforça uma tendência crescente na área da saúde: a personalização do cuidado. Iniciativas como o Painel Chocolate, desenvolvido pela Genera, ilustram esse movimento ao transformar dados genéticos em orientações práticas sobre o consumo do alimento. O relatório avalia predisposições ligadas à preferência por doce, sensibilidade ao amargo, intolerância à lactose e comportamento alimentar, ajudando cada pessoa a entender melhor sua relação com o chocolate e a fazer escolhas mais alinhadas ao próprio organismo.