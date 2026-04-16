Como o bloqueio naval ao Irã está afetando o preço do combustível

O bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos ao Irã em abril de 2026 já é uma realidade e seus efeitos estão chegando rapidamente às bombas de combustível no Brasil. A escalada do conflito, iniciado em 28 de fevereiro de 2026, no Estreito de Ormuz, a rota marítima mais importante do mundo para o petróleo, acendeu um alerta global para a economia e, principalmente, para o seu bolso.

O Estreito de Ormuz é uma passagem marítima estreita que liga o Golfo Pérsico ao restante do mundo. Por ele, escoa cerca de 20% a 25% de todo o petróleo consumido globalmente, vindo de grandes produtores como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e o próprio Irã. Qualquer interrupção nesse fluxo, como a que está ocorrendo, causa um impacto imediato no preço do barril de petróleo.

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A rota vital do petróleo

Imagine uma grande avenida por onde passam todos os caminhões que abastecem uma cidade. Se essa avenida é bloqueada, o abastecimento para, os produtos ficam escassos e os preços disparam. O Estreito de Ormuz funciona de maneira semelhante para o mercado de energia. O bloqueio naval liderado pelos EUA, que foi ampliado em 14 de abril de 2026 com o objetivo de pressionar economicamente o Irã, limitou drasticamente a oferta mundial de petróleo.

Desde o início do conflito, a situação se tornou crítica: o tráfego de petroleiros pela região caiu 70% e mais de 1.000 embarcações ficaram presas. A China, uma das maiores compradoras do petróleo iraniano, se opõe à medida americana, elevando a tensão entre as duas maiores economias do planeta em um ponto estratégico para a energia mundial. Embora alguns países produtores estejam utilizando oleodutos que contornam o Estreito, essa alternativa não é suficiente para compensar o volume bloqueado.

O efeito dominó no bolso do brasileiro

Mas como isso afeta o preço da gasolina no Brasil? A política de preços dos combustíveis no país está atrelada à cotação internacional do barril de petróleo e à variação do dólar. Quando o preço do barril sobe no mercado externo, a tendência é que os reajustes sejam repassados para as refinarias e, consequentemente, para os postos de combustível.

O bloqueio no Estreito de Ormuz já provocou uma alta acentuada no preço do barril, que superou a marca de US$ 100. Essa valorização, combinada com a volatilidade do dólar, criou o cenário para um aumento expressivo no valor da gasolina e do gás de cozinha. O impacto não para por aí, pois o aumento nos combustíveis encarece o frete e a produção, gerando uma pressão inflacionária em cadeia que afeta os preços nos supermercados e em diversos outros serviços. A importação de diesel russo pelo Brasil, que não passa pela região do conflito, pode mitigar parte do impacto neste combustível específico, mas a pressão inflacionária geral continua alta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.