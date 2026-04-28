Rotina silenciosa pode estar por trás do cansaço constante

Dormir com a TV ligada pode até parecer reconfortante, mas não é tão inofensivo quanto parece. Mesmo sem som, a luz e os estímulos visuais podem interferir nos ciclos do sono e prejudicar o descanso. - (crédito: imagem gerada por i.a )

Sentir-se constantemente cansado tornou-se uma queixa comum na vida moderna. Muitas vezes, a causa não é uma condição médica complexa, mas sim uma série de pequenos hábitos diários que, silenciosamente, sabotam nossos níveis de energia. Desde a forma como dormimos até o que comemos, a nossa rotina pode ser a verdadeira vilã.

A base para um dia produtivo começa na noite anterior. Um ciclo de sono irregular desequilibra o ritmo circadiano, o relógio biológico do corpo, afetando a produção de hormônios essenciais. Um dos principais sabotadores do descanso é o uso de telas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A exposição à luz azul emitida por celulares e televisões antes de deitar bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao corpo que é hora de dormir. Evitar esses aparelhos por pelo menos uma hora antes de ir para a cama para garantir um sono reparador.

A montanha-russa do açúcar no sangue

A alimentação tem um impacto direto nos seus níveis de energia. Dietas ricas em açúcares e carboidratos refinados causam picos rápidos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas que resultam em fadiga e falta de concentração. Priorizar alimentos integrais, proteínas e gorduras saudáveis ajuda a manter os níveis de açúcar estáveis, fornecendo uma fonte de energia constante ao longo do dia.

Estresse crônico: o vazamento invisível de energia

O estresse é uma reação natural, mas quando se torna crônico, mantém os níveis de cortisol, o “hormônio do estresse”, constantemente elevados. Esse estado de alerta permanente esgota as reservas do corpo, levando à exaustão física e mental. Encontrar maneiras de gerenciar o estresse, como praticar exercícios, meditação ou hobbies, é fundamental para recarregar as energias.

Leia também: Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde

Pequenas mudanças, grandes resultados

Reverter o cansaço constante não exige uma transformação radical, mas sim a adoção de hábitos mais saudáveis. Comece estabelecendo horários fixos para dormir e acordar, crie um ambiente relaxante no quarto, ajuste sua alimentação e reserve momentos para desconectar. Ao ajustar essas peças silenciosas da sua rotina, é possível recuperar a vitalidade.

Este conteúdo foi gerado e revisado por inteligência artificial e não substitui a orientação de um profissional de saúde.