Anvisa aprova Vonjo, novo tratamento para cancêr raro no sangue

Medicamento atua na medula óssea bloqueando crescimento excessivo de células do sangue - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (8/6), a aprovação do medicamento Vonjo, utilizado para tratar adultos com mielofibrose primária ou secundária, um tipo raro de câncer no sangue.

“A mielofibrose é um tipo raro de câncer no sangue, caracterizado pelo acúmulo de tecido cicatricial (fibrose) na medula óssea. Isso impede a produção saudável de células sanguíneas, levando à anemia, fadiga e aumento do baço”, destaca a Anvisa.

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O medicamento aprovado é da Pint Pharma Produtos Médico-Hospitalares e Farmacêuticos, que deve ser utilizado duas vezes ao dia e atua no bloqueio das enzimas associadas ao crescimento exagerado das células do sangue e na inflamação.

A aprovação de comercialização do Vonjo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. O valor e o início das vendas deve ser definido pela empresa responsável pelo novo medicamento.