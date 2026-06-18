Palestra gratuita em Brasília debate saúde mental e ansiedade

Em meio ao aumento das discussões sobre saúde mental e qualidade de vida, Brasília receberá neste sábado (20/6) uma palestra gratuita voltada à prevenção do sofrimento psíquico e ao fortalecimento do equilíbrio emocional. O encontro será conduzido pelo médico psiquiatra César Vasconcellos, que abordará temas como ansiedade, depressão, estresse e a influência da espiritualidade no bem-estar.

A programação está marcada para as 16h, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. A proposta é oferecer ao público informações práticas para reconhecer sinais de sofrimento emocional e compreender a importância de buscar apoio especializado quando necessário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Memória, compromisso e o futuro da saúde mental no SUS

Durante a palestra, o especialista discutirá a relação entre saúde emocional, espiritualidade e qualidade de vida, destacando a necessidade de um cuidado integral que contemple aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais.

Autor de livros sobre saúde emocional, apresentador da TV Novo Tempo e responsável pela revista “Mente Feliz”, César Vasconcellos atua há décadas na divulgação de conteúdos voltados à prevenção de transtornos emocionais e à promoção de hábitos que favoreçam uma vida mentalmente saudável.

Leia também: Por que cuidar da saúde mental é mais urgente do que nunca no Brasil

Segundo o pastor adventista Wesley Avelar, a iniciativa faz parte de uma série de ações voltadas à conscientização sobre o tema. Ele destacou que esta será a primeira participação do psiquiatra no local. “Ele foi escolhido para esse encontro justamente pela experiência de décadas trabalhando com esse assunto que é relevante e ao mesmo tempo cheio de tabus”, afirmou.

Leia também: Atendimento em saúde mental na rede pública está longe do ideal

Avelar também ressaltou que o objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre saúde mental. “Queremos oferecer para a comunidade um espaço de informação segura com acolhimento real. Acreditamos que é possível ter uma vida equilibrada mesmo vivendo em um mundo tão agitado e complexo”, disse.

Serviço

Palestra: Saúde Mental e Espiritualidade

Palestrante: Dr. César Vasconcellos

Data: 20 de junho de 2026

Horário: 16h

Local: Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul

Endereço: SHIS QI 21, Conjunto 6, Lote C3, próximo à Escola das Nações, Lago Sul, Brasília-DF

Entrada Gratuita

Realização: Novo Tempo e Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul