Palestra gratuita em Brasília debate saúde mental e ansiedade

Em meio ao aumento das discussões sobre saúde mental e qualidade de vida, Brasília receberá neste sábado (20/6) uma palestra gratuita voltada à prevenção do sofrimento psíquico e ao fortalecimento do equilíbrio emocional. O encontro será conduzido pelo médico psiquiatra César Vasconcellos, que abordará temas como ansiedade, depressão, estresse e a influência da espiritualidade no bem-estar.
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A programação está marcada para as 16h, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. A proposta é oferecer ao público informações práticas para reconhecer sinais de sofrimento emocional e compreender a importância de buscar apoio especializado quando necessário.
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Durante a palestra, o especialista discutirá a relação entre saúde emocional, espiritualidade e qualidade de vida, destacando a necessidade de um cuidado integral que contemple aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais.
Autor de livros sobre saúde emocional, apresentador da TV Novo Tempo e responsável pela revista “Mente Feliz”, César Vasconcellos atua há décadas na divulgação de conteúdos voltados à prevenção de transtornos emocionais e à promoção de hábitos que favoreçam uma vida mentalmente saudável.
Segundo o pastor adventista Wesley Avelar, a iniciativa faz parte de uma série de ações voltadas à conscientização sobre o tema. Ele destacou que esta será a primeira participação do psiquiatra no local. “Ele foi escolhido para esse encontro justamente pela experiência de décadas trabalhando com esse assunto que é relevante e ao mesmo tempo cheio de tabus”, afirmou.
Avelar também ressaltou que o objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre saúde mental. “Queremos oferecer para a comunidade um espaço de informação segura com acolhimento real. Acreditamos que é possível ter uma vida equilibrada mesmo vivendo em um mundo tão agitado e complexo”, disse.
Serviço
Palestra: Saúde Mental e Espiritualidade
Palestrante: Dr. César Vasconcellos
Data: 20 de junho de 2026
Horário: 16h
Local: Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul
Endereço: SHIS QI 21, Conjunto 6, Lote C3, próximo à Escola das Nações, Lago Sul, Brasília-DF
Entrada Gratuita
Realização: Novo Tempo e Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul
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