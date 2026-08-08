Como doar sangue no DF: veja os locais, os requisitos e a importância

Nesta semana, o Hemocentro promoveu capacitação técnica para aprimorar o acolhimento imediato de pessoas com doença falciforme - (crédito: | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A recente tragédia na rodovia GO-010, em Goiás, acendeu um alerta para a necessidade urgente de doações de sangue em toda a região. Em momentos como este, os estoques dos hemocentros, incluindo os do Distrito Federal, que frequentemente dão suporte a estados vizinhos, são colocados à prova, e um gesto de solidariedade pode ser a diferença entre a vida e a morte para dezenas de pessoas.

Doar sangue é um ato simples, rápido e seguro que impacta diretamente a capacidade de atendimento da rede de saúde. Pacientes que sofrem traumas graves, como os de acidentes de trânsito, precisam de transfusões para sobreviver. Por isso, manter os bancos de sangue abastecidos é uma responsabilidade de toda a comunidade.

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Quem pode doar sangue?

Para se tornar um doador, é preciso atender a alguns critérios básicos estabelecidos para garantir a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe o sangue. Conheça os principais requisitos:

Idade: ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade (16 e 17 anos) precisam de autorização dos responsáveis legais.

Peso: pesar no mínimo 51 quilos.

Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, resfriado ou febre nos últimos sete dias.

Alimentação: ter se alimentado antes da doação, evitando comidas muito gordurosas nas quatro horas anteriores.

Documentação: apresentar um documento de identidade oficial com foto.

É importante respeitar o intervalo mínimo entre as doações: homens podem doar a cada 60 dias, e mulheres, a cada 90 dias. Existem também condições que impedem a doação temporária ou permanentemente, como a realização de tatuagens ou piercings nos últimos 12 meses. A avaliação completa é feita durante a triagem clínica no hemocentro.

Onde doar sangue no DF

O principal local para doações no Distrito Federal é a Fundação Hemocentro de Brasília. O atendimento é realizado por meio de agendamento prévio, que pode ser feito pelo site ou telefone da instituição para organizar o fluxo de pessoas e evitar longas esperas.

O Hemocentro está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3, na Asa Norte. O funcionamento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 18h. É fundamental verificar os canais oficiais para confirmar os horários e a necessidade de agendamento antes de se dirigir ao local.

Todo o processo, desde o cadastro até o lanche após a coleta, dura cerca de uma hora. A coleta em si leva no máximo 15 minutos. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas, sendo fundamental para pacientes em cirurgias, tratamento contra o câncer e vítimas de acidentes graves.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.