Veja como foi o eclipse lunar parcial visto no Brasil nesta madrugada

O eclipse lunar “quase total” atingiu o auge na madrugada desta sexta-feira (28/8), quando 96,2% da Lua ficou obscurecida. O fenômeno, que começou na noite de quinta-feira (27/8), foi visível em todo o Brasil, e teve aparência semelhante a um eclipse total.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A primeira fase do eclipse começou por volta das 22h24, com uma redução sutil no brilho da Lua. A fase parcial teve início às 23h34, e o ponto máximo foi registrado à 1h13. O fenômeno foi visível em toda a América do Sul e América Central, além de grande parte da América do Norte. Áreas do oeste da Europa e da África também estão na faixa de observação. O fim do eclipse foi às 04h02.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Observatório Nacional promoveu uma nova edição do programa “O Céu em sua Casa: observação remota”, que acompanhou o fenômeno em live, com participação e comentários de astrônomos do Observatório.
- Leia também: Eclipse lunar é visível em todo o Brasil; acompanhe
- Leia também: Eclipse solar total transforma Europa em palco de espetáculo e ciência
O eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, em um alinhamento perfeito, o que bloqueia a luz solar direta e projeta sua própria sombra sobre a superfície da lua, a escurecendo total ou parcialmente.
Quem não conseguiu assistir ao fenômeno terá de esperar um pouco para a próxima oportunidade. De acordo com o Observatório, dois eclipses lunares estão previstos para acontecer no ano que vem, mas ambos serão do tipo penumbral, em que a diferença do brilho é quase imperceptível a olho nu.
Em 2028, um outro eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil, na noite entre os dias 11 e 12 de janeiro, com obscurecimento de apenas 2,4%. Ao longo do ano, dois outros eclipses lunares acontecerão, mas esses não serão visíveis no Brasil. Após esses, um eclipse lunar total visível em todo o país só deve ocorrer na noite entre 25 e 26 de junho de 2029.
Confira imagens do eclipse lunar parcial visto de vários países:
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Eclipse lunar é visível em todo o Brasil; acompanhe
- Ciência e Saúde Tempestade solar atinge a Terra nesta quinta-feira: entenda o impacto
- Ciência e Saúde Alimentação saudável encareceu no Brasil após pandemia, aponta estudo
- Ciência e Saúde Fóssil de peixe pré-histórico com escamas marcantes é achado em Mato Grosso
- Ciência e Saúde Estudo propõe alternativa mais segura para reposição hormonal na menopausa
- Brasil Infância Protegida: OAB/DF e Ceub lançam guia sobre segurança digital
- Brasil Diabetes tipo 5: Brasil prepara rastreio de doença ligada à desnutrição
- Brasil Avião de pequeno porte sai da pista no Santos Dumont, no Rio
- Brasil Amazônia tem desmatamento zero em 60% dos territórios indígenas
- Brasil Mulheres com filhos apostam 1,6 vez mais que as sem filhos, diz estudo
- Brasil STJ amplia medida protetiva de mulher no trabalho