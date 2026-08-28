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Eclipse Lunar

Veja como foi o eclipse lunar parcial visto no Brasil nesta madrugada

A Lua ficou quase totalmente obscurecida entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, veja fotos do fenômeno e saiba quando outro eclipse será visível.

A Lua durante o Eclipse vista do Rio de Janeiro, Brasil - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)
A Lua durante o Eclipse vista do Rio de Janeiro, Brasil - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O eclipse lunar “quase total” atingiu o auge na madrugada desta sexta-feira (28/8), quando 96,2% da Lua ficou obscurecida. O fenômeno, que começou na noite de quinta-feira (27/8), foi visível em todo o Brasil, e teve aparência semelhante a um eclipse total. 

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A primeira fase do eclipse começou por volta das 22h24, com uma redução sutil no brilho da Lua. A fase parcial teve início às 23h34, e o ponto máximo foi registrado à 1h13. O fenômeno foi visível em toda a América do Sul e América Central, além de grande parte da América do Norte. Áreas do oeste da Europa e da África também estão na faixa de observação. O fim do eclipse foi às 04h02. 

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O Observatório Nacional promoveu uma nova edição do programa “O Céu em sua Casa: observação remota”, que acompanhou o fenômeno em live, com participação e comentários de astrônomos do Observatório. 

O eclipse lunar ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, em um alinhamento perfeito, o que bloqueia a luz solar direta e projeta sua própria sombra sobre a superfície da lua, a escurecendo total ou parcialmente.  

Quem não conseguiu assistir ao fenômeno terá de esperar um pouco para a próxima oportunidade. De acordo com o Observatório, dois eclipses lunares estão previstos para acontecer no ano que vem, mas ambos serão do tipo penumbral, em que a diferença do brilho é quase imperceptível a olho nu. 

Em 2028, um outro eclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil, na noite entre os dias 11 e 12 de janeiro, com obscurecimento de apenas 2,4%. Ao longo do ano, dois outros eclipses lunares acontecerão, mas esses não serão visíveis no Brasil. Após esses, um eclipse lunar total visível em todo o país só deve ocorrer na noite entre 25 e 26 de junho de 2029. 

Confira imagens do eclipse lunar parcial visto de vários países: 

  • A Lua durante o Eclipse vista do Rio de Janeiro, Brasil
    A Lua durante o Eclipse vista do Rio de Janeiro, Brasil MAURO PIMENTEL / AFP
  • Foto da Lua durante o eclipse parcial visto de Madrid, Espanha
    Foto da Lua durante o eclipse parcial visto de Madrid, Espanha Thomas COEX / AFP
  • Eclipse visto da Califórnia, Estados Unidos
    Eclipse visto da Califórnia, Estados Unidos David Swanson / AFP
  • O Eclipse Lunar parcial visto da Cidade do México
    O Eclipse Lunar parcial visto da Cidade do México Yuri CORTEZ / AFP
  • Eclipse Lunar parcial visto de Cidade do Panamá no dia 27 de agosto de 2026
    Eclipse Lunar parcial visto de Cidade do Panamá no dia 27 de agosto de 2026 MARTIN BERNETTI / AFP
  • Lua atingindo o estado punumbral durante o Eclipse Lunar parcial visto da cidade de Netanya, em Israel
    Lua atingindo o estado punumbral durante o Eclipse Lunar parcial visto da cidade de Netanya, em Israel JACK GUEZ / AFP

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/08/2026 09:04
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