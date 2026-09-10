Como melhorar a qualidade do sono e combater a insônia à noite

Para a maioria dos adultos, o ideal é ter entre 7 e 9 horas de sono por noite. No entanto, a sensação de acordar cansado, mesmo após um longo período na cama, é um sinal claro de que a qualidade do descanso não vai bem. Para combater a insônia e otimizar o repouso, a solução pode estar em um conjunto de hábitos conhecido como higiene do sono. Trata-se de uma série de práticas simples que, quando adotadas de forma consistente, preparam o corpo e a mente para um sono profundo e reparador.
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A ideia central da higiene do sono é criar uma rotina que sinalize ao cérebro a hora de desacelerar. Isso envolve mais do que simplesmente apagar as luzes. É um processo que começa horas antes de deitar e transforma o quarto em um verdadeiro santuário para o descanso, livre de distrações e estímulos que mantêm o corpo em estado de alerta.
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Práticas para melhorar o sono
Implementar pequenas mudanças no dia a dia pode gerar um grande impacto na forma como você dorme. A regularidade é o pilar principal: manter horários fixos para dormir e acordar, inclusive aos finais de semana, ajuda a sincronizar o relógio biológico. O corpo aprende a antecipar os períodos de descanso e vigília, facilitando o início do sono.
O ambiente também desempenha um papel fundamental. Um quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável, idealmente entre 18°C e 21°C, é essencial. Invista em cortinas que bloqueiem a luz, protetores auriculares se houver ruído e ajuste o ar-condicionado ou ventilador para um clima confortável. A cama deve ser usada exclusivamente para dormir e para a intimidade, evitando trabalhar ou fazer refeições nela.
Adotar uma rotina de relaxamento antes de deitar ajuda a diminuir a ansiedade e a preparar o corpo. Confira outras ações práticas:
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Desconecte-se das telas: a luz azul emitida por celulares, tablets e televisões interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Desligue esses aparelhos pelo menos uma hora antes de ir para a cama.
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Cuidado com a alimentação: evite refeições pesadas, cafeína e bebidas alcoólicas perto da hora de dormir. Esses itens podem causar desconforto e prejudicar a qualidade do sono profundo.
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Exercite-se regularmente: a atividade física é uma grande aliada, mas evite exercícios intensos até três horas antes de deitar, pois eles podem ter um efeito estimulante.
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Evite cochilos longos: se precisar de um descanso durante o dia, limite o cochilo a um período entre 20 e 30 minutos e evite fazê-lo no final da tarde.
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Não force o sono: se você não conseguir dormir após 20 minutos na cama, levante-se, vá para outro cômodo e faça algo relaxante, como ler um livro com luz fraca. Volte para a cama apenas quando sentir sono novamente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.