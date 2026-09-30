Dasa inaugura em Brasília núcleo que atenderá mais de 400 cidades

Na imagem, a faixada do Núcleo Técnico-Operacional Dasa na noite de inauguração - (crédito: Nathallie Lopes/CB DA Press)

As amostras coletadas nos laboratórios do Distrito Federal e de outras regiões do país passarão a ser processadas em uma nova estrutura de 4,5 mil m², inaugurada pela Dasa na noite desta quarta-feira (30/9), em Brasília. O Núcleo Técnico-Operacional (NTO), instalado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), amplia a capacidade de processamento de exames da companhia na capital e atenderá mais de 400 municípios.

A operação funcionava anteriormente em uma estrutura menor e agora reúne 25 equipamentos da Roche Diagnóstica. O novo espaço começa com capacidade de 2,4 milhões de exames e pode chegar a 5 milhões sem necessidade de ampliação física.

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Durante visita ao núcleo, o Correio acompanhou parte do caminho percorrido pelas amostras que chegam das unidades do laboratório Exame no Distrito Federal. Depois do processamento, os resultados podem ser liberados em um intervalo de quatro a 24 horas, a depender do tipo de análise.

Núcleo Técnico-Operacional Dasa (foto: Nathallie Lopes/CB DA Press)

A estrutura permitirá que mais de 95% dos testes disponíveis no portfólio da Dasa sejam realizados localmente. Entre eles estão exames de bioquímica, imunoquímica, biologia molecular, hematologia, coagulação e microbiologia. Parte dos equipamentos consegue processar centenas de testes por hora, enquanto a automação reduz etapas que dependem de intervenção manual.

Para Leonardo Vedolin, vice-presidente da área médica da Dasa, a nova estrutura amplia o papel da capital na operação da companhia. “Esse projeto tem como objetivo principal colocar Brasília no centro da estratégia da companhia”, afirmou ao Correio.

Além do Centro-Oeste, a unidade receberá exames de cinco estados do Norte como no Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Tocantins e de Piauí e Maranhão, no Nordeste. Segundo Vedolin, a incorporação de novas tecnologias também busca aumentar a qualidade dos processos e a segurança no processamento das amostras.

O núcleo atenderá ainda quatro hospitais da Rede Américas no Distrito Federal, como o Hospital Brasília, Hospital Brasília Águas Claras, Maternidade Brasília e Hospital Alvorada Brasília e laboratórios parceiros. A operação reúne cerca de 200 profissionais e deve alcançar mais de 2 milhões de pacientes por ano.

Segundo o CEO da Dasa, Rafael Lucchesi, a localização também permite centralizar o atendimento aos laboratórios de outras regiões. “Esse núcleo técnico tem uma logística que vai atender 400 municípios. Ele permite um nível de serviço muito melhor, mais rápido, preciso e centralizado aqui no Centro-Oeste”, afirmou.

A inauguração faz parte de uma estratégia mais ampla de renovação da estrutura de diagnóstico da companhia. Segundo Lucchesi, 18 núcleos técnicos passam atualmente por modernização no país. O movimento ocorre após a Dasa atravessar, nas palavras do executivo, um período de “arrumação de casa” em 2023 e 2024 e retomar o foco na área de diagnósticos a partir de 2025.

“É uma estratégia de estar preparado para atender esse crescimento de mercado, de estar próximo dos clientes e de ter um nível de serviço com tecnologia, produtividade e nível técnico e médico cada vez mais alto”, disse Lucchesi.

Parceria com a Roche

Os equipamentos instalados em Brasília fazem parte de um contrato de dez anos firmado entre Dasa e Roche Diagnóstica. Segundo Carlos Martins, CEO da Roche Diagnóstica Brasil, o acordo prevê a renovação de quase 400 equipamentos em 18 unidades pelo país, com capacidade para processar mais de 300 milhões de testes por ano.

“A gente está falando de uma realidade, de uma escala que é realmente gigante comparada com a maioria dos países”, afirmou Martins ao Correio.

Segundo o executivo, a dimensão da Dasa e a presença da companhia em diferentes regiões do país pesaram na parceria. “A Dasa é uma referência não só no Brasil, mas também fora do Brasil, do ponto de vista de qualidade e de acesso à saúde, porque tem uma representação em todo esse Brasil e um alcance muito grande”, disse.

No núcleo de Brasília, os equipamentos atendem diferentes etapas do processamento. Há sistemas voltados a exames como colesterol, glicose, função renal, hormônios e marcadores de câncer, além de análises moleculares por PCR. Na etapa de preparação das amostras, quatro máquinas conseguem processar, cada uma, até 1,4 mil tubos por hora. Outros equipamentos chegam a mil testes por hora.

Martins explicou que a tecnologia instalada permite realizar entre 300 e 400 tipos de testes, abrangendo diferentes doenças e condições médicas. “A solução que a gente está propondo aqui para a Dasa é uma solução de ponta, de elevadíssima tecnologia”, afirmou.

A inauguração teve visita guiada ao novo núcleo, apresentação dos executivos e corte da faixa.